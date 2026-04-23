Ver Boca vs. Defensa y Justicia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Xeneize viene motivado por ganar el Superclásico.

Boca visita este jueves a las 20 horas a Defensa y Justicia por la fecha 16 de la zona A del torneo Apertura. El conjunto que dirige Claudio Úbeda viene entonado después de vencer a River en el Monumental por el Superclásico (1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal) y se encuentra en un gran momento en este semestre, en el mejor momento desde que el "Sifón" asumió como entrenador del equipo.

Con cinco puntos de diferencia sobre el Halcón, un triunfo en condición de visitante le asegurará al Xeneize su clasificación a los playoff. Pero además, intentará quedar lo más arriba posible en la tabla para poder jugar de local los encuentros que se juegan en formato mata-mata. Vale recordar que los cruces serán a partido único en el estadio del mejor ubicado en la fase regular.

Por dónde ver Boca contra Defensa y Justicia de forma legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro de este jueves a las 20 entre Boca y Defensa y Justicia será transmitido por ESPN Premium.

El buen momento de Boca

El conjunto de la Ribera atraviesa un gran momento en este semestre. En la Copa Libertadores arrancó con el pie derecho, con una victoria de visitante por 2 a 1 frente a Universidad Católica, mientras que en la segunda fecha de la fase de grupos venció como local a Barcelona de Guayaquil. En la fecha debe medirse contra Cruzeiro en Belo Horizonte, en un partido que en caso de ganarlo podría empezar a encaminar la clasificación del Xeneize a los octavos de final.

Respecto al campeonato local, el equipo de Úbeda arrancó el campeonato con cierta irregularidad y dejó pasar la chance de sumar de a tres en algunos partidos de local, como frente a Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo de Almagro. Pero en las últimas fechas empezó a encontrar la regularidad y crecer desde el funcionamiento colectivo, lo que le permitió torcer el rumbo.

La celebración de Boca tras el gol de Paredes en el Monumental.

En ese aspecto, fueron fundamentales los ingresos en el equipo de Tomás Aranda y Adam Bareiro. En el primer caso, porque le dio un nexo más a la mitad de la cancha con la delantera y benefició a Leandro Paredes, quien también se recuperó desde lo físico y comenzó a marcar más la diferencia con su jerarquía, siendo hoy el punto más alto del equipo. Y el paraguayo le dio una referencia de nueve de área que a Boca le faltaba desde hace tiempo.

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