Spotify te muestra si una canción fue hecha con IA: cómo averiguarlo

La novedad surge en un contexto donde la música generada con IA se multiplica a un ritmo difícil de controlar. Herramientas como Suno y Udio permiten crear canciones completas a partir de una descripción de texto en menos de un minuto, y una parte de ese contenido ya circula en plataformas de streaming sin que los usuarios puedan identificarlo. Spotify ha eliminado más de 75 millones de pistas identificadas como spam generado con IA. El nuevo sistema de créditos es la respuesta de la plataforma para dar transparencia sin prohibir el uso de la tecnología.

Cómo funciona el sistema de créditos

La clave está en cómo se declara el uso de la IA: es voluntario y va a nivel de rol, no de canción completa. Artistas, productores y titulares de derechos pueden declarar el uso de IA en aspectos específicos de una producción, como la generación de voces, la creación de instrumentación o procesos de postproducción. Esta información se integra en los créditos de cada pista, permitiendo a los usuarios conocer con mayor detalle cómo fue desarrollada.

Un ejemplo concreto ilustra el nivel de detalle posible. En uno de los primeros casos identificados, los créditos especifican que se utilizó IA generativa para la creación del sintetizador, lo que confirma que la información se presenta a nivel de roles individuales dentro de la canción y no como una etiqueta general para toda la pieza. Es decir, una canción puede tener voz humana y síntesis de sonido generada con IA, y el sistema lo distingue.

Cómo verlo en la app

La función está disponible únicamente en la versión móvil de Spotify. Para acceder: reproducí una canción, entrá a la pantalla del reproductor, buscá la opción "Créditos" y revisá si hay alguna mención al uso de inteligencia artificial. Si la info no aparece, es porque el distribuidor todavía no adoptó el nuevo estándar, no necesariamente porque la canción no tenga IA.

Por qué no está en todos los temas

El sistema depende de que los distribuidores y sellos envíen los datos a Spotify. La implementación todavía es limitada: los créditos con información sobre IA se encuentran en fase beta, disponibles solo en determinados contenidos. Su adopción depende de que los distribuidores y sellos discográficos proporcionen estos datos.

El primer socio en adoptar el estándar fue DistroKid, el servicio de distribución digital independiente más usado del mundo. Spotify desarrolló este sistema junto a la organización DDEX, lo que apunta a que el modelo pueda ser adoptado por otras plataformas, distribuidores y sellos usando un mismo lenguaje para describir el rol de la IA en la música.

Qué pasa con los artistas que usan IA

Spotify fue clara en un punto: declarar el uso de IA no penaliza a los artistas. La empresa señaló que el objetivo no es afectar la visibilidad ni la promoción de las canciones que utilicen IA, sino brindar información adicional al usuario y dar mayor control a los creadores sobre cómo se presenta su trabajo. La declaración es voluntaria, lo que significa que quien no la complete simplemente no tendrá ese dato en los créditos, pero no recibirá ninguna sanción automática por eso. La presión para declarar, por ahora, es más ética que legal.