La misteriosa desaparición de un biólogo argentino en Francia: ¿Qué se sabe hasta el momento?

El joven argentino tiene 36 años (Foto: redes sociales).

El biólogo argentino Juan Ignacio Debandi Álvarez tiene 36 años y se encuentra desaparecido desde mediados de enero de este año. Fue visto por última vez en el sur de Francia, en la zona de Cassis, una ciudad costera cerca de Marsella.

La familia denunció que su último rastro data del 18 de enero -fecha en la que su celular dejó de emitir señal- y que su último contacto con él fue el 11 de enero a través de una videollamada. Emprendieron una búsqueda con mensajes en redes sociales e incluso creen que podría haber vuelto a España.

Debandi Álvarez es oriundo de General Rodríguez y durante ocho años fue profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Además, fue gerente de producción en una empresa avícola durante dos años.

¿Qué pasó con el biólogo argentino desaparecido en Francia?

Había decidido emigrar a Europa hace unos años. Primero vivió en Barcelona, hasta elegir Irlanda, donde estaba asentada desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda. Hasta noviembre de 2025 trabajó en la industria de la carne, ya que renunció porque tenía pensado viajar a Dinamarca.

El biólogo se contactó con su familia el 11 de enero, y recién a mediados de febrero comenzaron a preocuparse, ya que era habitual que demorase en responder mensajes, según indicó su hermana Florencia Debandi.

Sus padres, Pilar y Claudio Debandi, realizaron a principios de marzo la denuncia por averiguación de paradero ante la Cancillería argentina y, en paralelo, una denuncia en la fiscalía federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol. Se iniciaron pedidos de búsqueda en Irlanda y en Barcelona, debido a su ciudadanía española.

Además, un dato que alarmó a las autoridades es que Debandi Álvarez tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó ni reprogramó.

¿Quién es el biólogo desaparecido?

En su perfil de LinkedIn se presenta como licenciado en Biología con amplia experiencia en investigación, docencia y gestión de calidad. "Especializado en microbiología y gestión ambiental, con una destacada trayectoria en la implementación de estándares de calidad y producción".

"He realizado investigaciones sobre el medio ambiente y las comunidades biológicas, incluyendo proyectos en la Antártida. "Poseo un profundo conocimiento de técnicas de laboratorio, cultivos celulares y análisis microbiológicos", describe el hombre de 36 años. Además, asegura demostrar capacidad "para liderar equipos, gestionar proyectos de investigación y procesos agrícolas.

Cómo aportar información a la búsqueda de Juan

La familia de Juan Ignacio pidió la colaboración de la comunidad y de cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Quienes tengan información podrán comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o escribir al correo pilaralvarez@live.com.ar.