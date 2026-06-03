Las hostilidades en la guerra de Irán se recrudecen mientras el diálogo sigue estancado

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas inspeccionan los daños tras un ataque israelí que tuvo lugar cerca de un hospitalí en Tiro, Líbano

Las hostilidades en el golfo Pérsico se recrudecieron de nuevo el miércoles, y el ejército estadounidense dijo que los ataques con misiles iraníes contra Baréin, Kuwait y otros objetivos de la región se vieron ‌frustrados o fracasaron, mientras que la diplomacia entre ‌Washington y Teherán mostraba pocos avances.

Dos misiles iraníes lanzados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en vuelo, mientras que varios misiles balísticos dirigidos contra objetivos regionales fallaron y tres misiles que se dirigían a Baréin fueron interceptados, según informó el Mando Central de EEUU.

Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, Irán ha atacado repetidamente objetivos en la región del golfo Pérsico donde se encuentran bases militares estadounidenses.

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El Mando Central dijo que el ejército estadounidense también derribó drones iraníes que tenían como objetivo buques civiles en aguas regionales y fuerzas estadounidenses en Kuwait, y que ​atacó la isla de Qeshm, cerca ⁠del estrecho de Ormuz, tras los intentos de ataque de Irán .

Según medios de comunicación estatales iraníes, el Cuerpo de ‌la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, situado en Baréin, ⁠así como una base aérea y helicópteros en un país de ⁠la región no especificado, utilizando misiles y drones en respuesta a lo que el CGRI describió como un ataque estadounidense contra una torre de comunicaciones al sur de Qeshm.

El Mando Central dijo que todos los ataques fracasaron y que las ⁠fuerzas estadounidenses seguían preparadas para repeler la "agresión injustificada de Irán".

El nuevo recrudecimiento, que provocó una subida de los ​precios del petróleo de más del 1% en las primeras operaciones bursátiles del miércoles, ‌se produce más de tres meses después de los ‌ataques iniciales de EEUU e Israel contra Irán, con el conflicto estancado en un punto muerto bajo un frágil ⁠alto el fuego y el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado al tráfico marítimo.

Irán y EEUU dijeron la semana pasada que habían alcanzado un acuerdo inicial provisional para detener la guerra. Sin embargo, ambas partes aún no lo han ratificado.

Los medios iraníes informaron de que Teherán no se ha comunicado con Washington desde hace varios días, pero el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ​que las negociaciones ‌no se han detenido.

"Las conversaciones entre nosotros han continuado de forma ininterrumpida, incluyendo hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", dijo en una publicación en redes sociales.

CONVERSACIONES SOBRE EL PROGRAMA NUCLEAR

Desde mediados de marzo, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que está cerca de alcanzar un acuerdo que pondría fin a los combates y permitiría a los negociadores abordar asuntos espinosos, como el ⁠futuro del programa nuclear de Irán.

Trump ha afirmado que impedir que Irán adquiera armas nucleares es su máxima prioridad. Irán niega que esté desarrollando una bomba nuclear y dice que su programa atómico tiene fines pacíficos.

Teherán busca acceder a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, exenciones para las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y mantener su influencia sobre el estrecho, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado.

Los medios iraníes afirmaron que la Armada del CGRI atacó con misiles a un buque identificado como "Panaya" en respuesta a lo ‌que, según ellos, fue un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca de Ormuz.

"Alterar la seguridad del estrecho de Ormuz tendrá un alto precio para el ejército estadounidense", según citaban al CGRI medios iraníes.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el martes a los legisladores que EEUU aceptaría el levantamiento de las sanciones solo si Irán accedía a abandonar su actividad nuclear.

Rubio dijo: "La guerra ha terminado", durante un tenso debate con el senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, quien se mostró en desacuerdo.

ISRAEL CONTINÚA ‌CON LOS ATAQUES EN LÍBANO

La guerra que comenzó el 28 de febrero ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y Líbano, al tiempo que ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de la energía.

También desencadenó ‌una nueva ronda de enfrentamientos entre ⁠Israel y el grupo miliciano libanés Hezbolá, con Israel llevando a cabo su incursión más profunda en Líbano en 25 años.

El martes, Israel continuó con los ataques contra una serie de localidades ​del sur de Líbano, según informaron fuentes de seguridad libanesas, a pesar del alto el fuego parcial mediado por Estados Unidos anunciado el lunes.

(Información adicional de Ahmed Tolba en El Cairo, Christian Martínez en Los Ángeles y Ryan Jones en Toronto; redacción de Andy Sullivan y Nathan Layne; edición de Cynthia Osterman y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)