Encontraron muerto al profesor desaparecido en CABA: qué se sabe hasta ahora

En las últimas horas, las autoridades hallaron muerto a Danilo Neves Pereira, el profesor universitario brasileño de 35 años que estaba desaparecido desde el 14 de abril, después de asistir a una cita y nunca regresar.

Fuentes allegadas al caso confirmaron que el hombre ingresó descompensado el mismo día 14 al Hospital Ramos Mejía, como NN, y que falleció el día siguiente. Según trascendió, la causa de muerte estaría vinculada a una sobredosis de cocaína.

La desaparición del profesor de 35 años que generó conmoción en Argentina y en Brasil

El profesor había sido visto por última vez el 14 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de perder contacto, envió un último mensaje con una dirección, que era la principal pista para desplegar el operativo de búsqueda: "Avenida de Mayo 748, departamento 112, quinto piso".

Ese fue el lugar al que Danilo había dicho que se dirigía, para encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas. Sin embargo, nunca más volvieron a verlo. Aún no se sabe si el profesor asistió finalmente a ese lugar ni en qué momento o en qué condiciones se dirigió al Hospital.

El caso era seguido por el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad, que trabajaba en conjunto con el consulado de Brasil. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona del mencionado mensaje, para reconstruir los últimos movimientos del profesor.

Quién era Danilo Neves Pereira y por qué su búsqueda era seguida de cerca en Brasil

Según la investigación, días antes de su desaparición, Danilo habría atravesado un episodio de descompensación psicótica, por el cual ya había estado internado en el Hospital Ramos Mejía.

El profesor universitario llevaba solo seis meses viviendo en Buenos Aires. En Brasil ya había construido una sólida carrera académica: durante más de diez años enseñó en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, hasta poco antes de viajar a Argentina, residía en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada. En las próximas semanas iba a defender su tesis doctoral.

Los medios de comunicación brasileños y toda la comunidad académica seguían muy de cerca la búsqueda del paradero de Danilo. Su fallecimiento genera una profunda angustia tanto en la familia y en los allegados al profesor, como en los ámbitos universitarios donde se desarrollaba profesionalmente.