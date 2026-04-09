Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: las revelaciones de la autopsia del niño de cuatro años

El niño se encontraba en la casa de su madre cuando se descompensó. (Foto: redes sociales).

La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años, conmocionó a la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, debido a causas dudosas en torno a su fallecimiento, que apuntarían al hogar de la madre del menor, lugar donde se encontraba al momento de descompensarse.

El niño había ingresado sin signos vitales al Hospital Regional tras descompensarse cuando se encontraba al cuidado de su madre, quien sería la principal responsable luego de conocerse que los resultados preliminares de la autopsia que confirmaron que el menor presentaba "lesiones internas en la cabeza".

Las autoridades habían recibido un pedido de asistencia médica el 5 de abril: un menor presentaba dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. El personal de salud que arribó al lugar constató que el niño estaba en paro cardiorrespiratorio y murió horas después.

La madre le contó a la policía que su hijo se encontraba en la habitación cuando, alrededor de las 7, empezó a tener problemas para respirar. Dado que las causales de muerte fueron dudosas, intervino el Ministerio Público Fiscal y se dispuso una serie de medidas para profundizar en la investigación.

Qué pasó con Ángel López, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia

Según publicó ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo de Ángel determinó que tenía lesiones internas en la cabeza. Luego de conocerse el dato, este miércoles se realizó un allanamiento en la vivienda de la madre, cuya identidad aún no trascendió. En el inmueble también vive la actual pareja de la mujer.

Durante el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos. El jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, Luis Cisneros, afirmó que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar por el resultado final de la autopsia para determinar la causa de muerte.

“Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, explicó en diálogo con Seta TV.

Cómo sigue la investigación

Mientras se conocían los datos de la autopsia preliminar, en la sede de la Fiscalía se encontraban ambos padres; protagonizaron una fuerte discusión y requirió la intervención de los agentes policiales.

Además, se informó que ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño. De todas maneras, hasta el momento no hay detenidos por el caso.

Según el relato de Lorena Andrade, pareja del padre del niño, aseguró que Ángel estaba bajo el cuidado de la madre por una decisión judicial. “Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, aseguró a ADN Sur.

“Pocos días después de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, afirmó.

En este sentido, Andrade afirmó tener grabaciones del padrastro del nene en las que sostenía que Ángel "era una carga para él porque tienen una bebé".

"Ella trabajaba siempre, iba al gimnasio y él se quedaba”, agregó. Al recordar el día de la muerte del menor, denunció que la madre del niño "lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa”.