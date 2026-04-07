Falleció una adolescente por hantavirus en Chubut y aumentan los casos

En la comuna rural de Cerro Centinela, provincia de Chubut, se confirmó el fallecimiento de una adolescente de 15 años a causa de hantavirus, según informaron fuentes oficiales del gobierno chubutense. La mortalidad asociada al hantavirus mostró un aumento considerable en Argentina durante la temporada 2025, con una tasa de letalidad del 33,6% según el Boletín Epidemiológico Nacional.

La joven permanecía internada en el Hospital Zonal de Esquel, luego de haber sido identificada como contacto estrecho dentro de un brote familiar notificado en la localidad hace un mes. En este marco, la Secretaría de Salud de Chubut precisó que el caso formaba parte de un clúster familiar que ya había registrado dos diagnósticos previos confirmados.

Falleció una adolescente por hantavirus en Chubut y aumentan los casos

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El brote inicial se había reportado el 2 de marzo, cuando se detectó el contagio en una mujer de 57 años, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos sanitarios. En este marco, se aclaró que la adolescente se encontraba en aislamiento desde la detección de los primeros infectados, sin haber sumado nuevos contactos estrechos externos.

Desde entonces, los equipos de salud desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica y control, con seguimiento activo de los contactos y acompañamiento a las familias afectadas. “Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó una respuesta temprana y coordinada”, comunicó la Secretaría de Salud a través de un parte oficial difundido por el Gobierno provincial.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Peña, confirmó la intervención ininterrumpida en la zona, con monitoreos constantes y presencia del sistema sanitario en Cerro Centinela y Esquel. En sus declaraciones, Peña instó a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos a cumplir estrictamente con las indicaciones de los profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, aseguró que el operativo preventivo se mantiene activo desde la confirmación del brote, con refuerzo de medidas de control y comunicación comunitaria.

Casos de hantavirus en el país

Sin embargo, este caso no es aislado. A mediados de enero, una mujer de 35 años falleció por hantavirus en la zona rural de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, según informó la municipalidad local. De hecho, ese diagnóstico se convirtió en el primer caso mortal en la localidad y el quinto fallecimiento por hantavirus notificado en Buenos Aires en el último mes.

El registro incluyó también la muerte de una niña de 10 años en General Belgrano, un hombre de 59 años en Junín, un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles. En consecuencia, la mortalidad asociada al hantavirus mostró un aumento considerable en Argentina durante la temporada 2025, con una tasa de letalidad del 33,6%, según el Boletín Epidemiológico Nacional.

Finalmente, las autoridades sanitarias reiteraron las recomendaciones de prevención: evitar la convivencia con roedores, ventilar ambientes cerrados, desinfectar con lavandina y utilizar barbijo N95 en zonas de riesgo, medidas que resultan esenciales para reducir la transmisión y proteger a la población.