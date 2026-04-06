"Las normas de la guerra deben respetarse tanto en palabras como en hechos": CICR

Imagen de archivo de la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, durante una entrevista con Reuters en Riad, Arabia Saudita.

​La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó el lunes ‌a los gobiernos ‌a respetar las normas de la guerra tanto en palabras como en hechos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica contra Irán al amenazar con "desatar el infierno" ​sobre Teherán.

"Los ⁠Estados deben respetar y garantizar el ‌respeto de las normas de la ⁠guerra tanto en lo ⁠que dicen como en lo que hacen", afirmó Mirjana Spoljaric en un comunicado. "El mundo ⁠no puede sucumbir a una cultura ​política que antepone la muerte ‌a la vida".

También señaló ‌que las amenazas deliberadas, ya sean ⁠retóricas o en forma de acciones, contra infraestructuras civiles esenciales e instalaciones nucleares no deben convertirse en la nueva ​norma en ‌la guerra.

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La declaración del CICR se refería a las hostilidades en Oriente Medio, pero no mencionaba a ningún gobierno en concreto.

Centrales eléctricas, sistemas ⁠de abastecimiento de agua, hospitales, carreteras, puentes, viviendas, escuelas y universidades han sido blanco de ataques en un conflicto que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero ‌y que ha llevado a Teherán a atacar objetivos en toda la región.

En su ultimátum a Irán, Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes a menos que se ‌alcance un acuerdo antes del martes que permita reanudar el tráfico por el estrecho ‌de Ormuz, ⁠una ruta vital para el suministro energético.

Israel atacó el lunes el ​mayor complejo petroquímico de Irán, según informó el ministro de Defensa israelí.

Con información de Reuters