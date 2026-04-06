Flor de la V decidió contar el calvario que le hizo vivir su padre: "Me cuesta hablarlo"

La dura confesión de Flor de la V.

Florencia de la V protagonizó uno emotivo momento al visitar la mesa de Mirtha Legrand, donde abrió su corazón y contó sobre uno los capítulos más difíciles de su historia personal, marcada por la búsqueda de identidad, el rechazo familiar y una lucha constante por salir adelante.

Durante la cena, la conductora recordó cómo fueron sus primeros años antes de alcanzar la popularidad y reveló un dato desconocido sobre su pasado. “Primero me llamaba Karen”, contó, al rememorar la etapa previa a consolidar el nombre artístico con el que hoy es reconocida.

El clima íntimo del programa permitió profundizar en un episodio determinante de su vida: la ruptura con su padre y la decisión de abandonar su casa siendo muy joven. Ante la consulta de Martín Bossi sobre los motivos del distanciamiento, la respuesta fue directa y sin rodeos. “Porque era una travesti”, expresó, dejando en evidencia el fuerte conflicto que atravesó en ese momento.

La relación actual de Flor de la V con su padre y cómo cambió su destino

Durante la charla, Florencia explicó cómo evolucionó con el tiempo el vínculo familiar. “Hoy por hoy está todo bien con él, pero ese momento, que para mí fue clave…esa noche, cuando yo llegué a la capital, me paré en la avenida Santa Fe mirando para atrás, veía toda la ciudad, y en ese momento, que tenía 17 años, sentí que yo le iba a demostrar a todo el mundo que se puede”, relató, emocionando a los presentes.

La artista también habló de los años más duros tras quedarse sin hogar, cuando la prioridad pasó a ser simplemente sobrevivir. “A partir de ese momento era sobrevivir. El día tras día por lo que me podía llegar a pasar porque no teníamos acceso a nada”, confesó.

El giro en su destino llegó de manera inesperada gracias a una oportunidad teatral que marcaría un antes y un después en su carrera. “Cuando me fueron a buscar esa noche, para reemplazar a Cris Miró, en ese momento firmé mi contrato, que en ese momento era el uno a uno, firmé por 2 mil dólares”, concluyó.