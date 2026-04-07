Chau boxeo: la decisión inesperada de Canelo Álvarez que sacude al deporte

Chau boxeo: la decisión inesperada de Canelo que sacude al deporte

Mientras el mundo del boxeo espera por el regreso al ring de Saúl "Canelo" Álvarez, el propio tapatío fue noticia por la impensada decisión que tomó con respecto a su futuro en el deporte de los puños tiempo después de perder ante Terence Crawford. La fecha del 12 de septiembre para combatir en Arabia Saudita quedó en suspenso después del anuncio de la leyenda de México que irrumpió en las redes con algunas fotos personales. Por supuesto, las mismas alertaron a los fanáticos de la disciplina y sus seguidores en el planeta.

El nacido en Guadalajara dejará los guantes de lado para dedicarse a un nuevo rubro. Como muchos otros deportistas, esta vez el tapatío se encaminará a los estudios para seguir formándose a nivel profesional más allá de lo que hace arriba del cuadrilátero. A pocos años de lo que será su retiro, "Canelo" sabe que no puede quedarse sólo con lo boxístico y apunta a otras cuestiones, aunque lo que hará dentro de unos meses es una verdadera incógnita.

La nueva vida de Canelo Álvarez lejos del boxeo: la decisión brutal del mexicano para su futuro lejos del ring

"Nunca es tarde para empezar, primer día de escuela", escribió Saúl "Canelo" Álvarez en una story de su cuenta de Instagram en la que se lo vio contento con su decisión de afrontar una nueva carrera. En cuanto a esto último, por medio de un cartel reveló que la misma está relacionada con negocios y administración de empresas. El objetivo, según mostró, es ser un businessman -hombre de negocios-. Posteriormente, el tapatió subió una nueva imagen desde la Universidad de San Diego en Estados Unidos, sitio donde buscará un nuevo título, pero esta vez universitario.

En cuanto a los cinturones que acumuló a lo largo de su recorrido en el deporte de los puños. Haber sido campeón indiscutido de la categoría supermediano -cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) es uno de los más recientes e importantes, pero también ganó otros en diferentes categorías. El tapatío también fue monarca entre los superwelter y los medianos, además de haber sido campeón mundial juvenil en la división welter.

Saúl "Canelo" Álvarez confirmó que comenzará con sus estudios en la Universidad

Cuándo vuelve Canelo al boxeo

El retiro de Terence Crawford -que derivó en que deje vacante los títulos que ganó- acrecentó las chances del mexicano de volver a ser campeón del mundo. Todo indica que esto puede suceder en la velada denominada "México contra el Mundo" del 12 de septiembre del 2027, la cual anunció Alalshikh. Además, el magnate contó que "los boxeadores del Canelo Team enfrentarán a rivales internacionales y Álvarez será el encargado de encabezar la cartelera con una pelea por título mundial". De esta manera, los detalles que restan por conocerse son la sede -probablemente Riyadh, Arabia Saudita- y el contrincante del tapatío arriba del ring.

En un principio trascendió que el cubano Osleys Iglesias se perfilaba para medirse contra el mexicano por el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero desde el entorno del nacido en Guadalajara rápidamente se desligaron. Con esta decisión, descartaron a un púgil y también sembraron una incógnita con respecto a quién lo enfrentará. Hasta el momento, los únicos campeones de la división supermediano son el mexicano José Armando Resendiz -ascendido por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) después de que Crawford cuelge los guantes- y el camerunés Christian Mbilli como interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).