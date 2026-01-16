Canelo Álvarez vuelve al boxeo y se confirmó la fecha de su próxima pelea: cuándo vuelve a subir al ring

Canelo Álvarez vuelve al boxeo y se confirmó la fecha de su próxima pelea

Saúl "Canelo" Álvarez está cada vez más cerca de su regreso al boxeo y en las últimas horas confirmaron la fecha en la que lo hará. Después de su dura derrota contra Terence Crawford el pasado mes de septiembre del 2025, el tapatío dejó atrás la operación que se realizó y apunta a la vuelta al cuadrilátero. El referente tapatío apareció en un video en el que se conocieron todos los detalles de su próxima presentación en 2026.

Turki Alalshikh, magnate que está a cargo de la organización de eventos deportivos en Arabia Saudita, compartió un momento con el nacido en Guadalajara y habló a cámara con respecto al evento del que su principal estrella será parte. Lo cierto es que "Canelo" firmó un contrato por cuatro peleas con el empresario saudí de las cuales sólo realizó una, por lo que la que realizará el 12 de septiembre será la segunda. Lo que aún no está cerrado es el rival, pero desde hace semanas se empezaron a barajar nombres y hasta pueden pelear por un título mundial.

Canelo Álvarez vuelve al boxeo: cuándo y dónde se presentará el mexicano

El reciente retiro de Terence Crawford -que derivó en que deje vacante los títulos que ganó- acrecentó las chances del mexicano de volver a ser campeón del mundo. Todo indica que esto puede suceder en la velada denominada "México contra el Mundo", la cual anunció Alalshikh. Además, el magnate contó que "los boxeadores del Canelo Team enfrentarán a rivales internacionales y Álvarez será el encargado de encabezar la cartelera con una pelea por título mundial". De esta manera, los detalles que restan por conocerse son la sede -probablemente Riyadh- y el contrincante del tapatío arriba del ring.

En un principio trascendió que el cubano Osleys Iglesias se perfilaba para medirse contra el mexicano por el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero desde el entorno del nacido en Guadalajara rápidamente se desligaron. Con esta decisión, descartaron a un púgil y también sembraron una incógnita con respecto a quién lo enfrentará. Hasta el momento, los únicos campeones de la división supermediano son el mexicano José Armando Resendiz -ascendido por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) después de que Crawford cuelge los guantes- y el camerunés Christian Mbilli como interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Saúl "Canelo" Álvarez regresa al boxeo tras la derrota con Terence Crawford

Canelo Álvarez, cerca del retiro del boxeo

El tapatío habló en reiteradas ocasiones acerca de su despedida del deporte de los puños pero aún no lo oficializó. Con respecto a dicha terminante decisión, dejó en claro que su idea es retirarse a los 37 o 38 años, por lo que no seguiría su carrera después del 2029. "Creo que sería el momento ideal, no quiero apresurarlo y tengo más metas fuera del boxeo", sostuvo en diálogo con CNN. Por supuesto, primero tendrá que cumplir con el contrato vigente con el mencionado Turki Alalshikh por al menos tres peleas más en Arabia Saudita después de su primera presentación en mayo del 2025 ante el cubano William Scull, a quien le ganó por puntos en fallo unánime.