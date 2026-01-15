Tiene 28 años, es docente, campeón sudamericano de boxeo y sueña con un título mundial

Es docente, campeón sudamericano de boxeo y sueña con un título mundial

Desde los distintos rincones de nuestro país hay boxeadores que alguna vez surgieron como promesas pero que con el paso del tiempo se convirtieron en realidad. Incluso, hay algunos que además del deporte de los puños tienen un trabajo secundario con el que complementan lo que hacen arriba del ring. Uno de ellos es Maximiliano Segura, un docente de 28 años que es campeón sudamericano de la categoría superligero y sueña con la chance de serlo a nivel mundial.

El "Profe", como se lo apoda al nacido en Junín -provincia de Mendoza- es uno de los máximos exponentes de la disciplina no sólo en su ciudad, sino también en el suelo argentino. Desde su debut en el profesionalismo en 2017 hasta la actualidad hizo que su nombre escale entre los más importantes con cada una de sus victorias por KO y espera por la oportunidad de combatir en el exterior. Después de un 2025 con poca actividad en el que realizó una sola presentación, mantiene vivo un sueño de su carrera con 20 triunfos (16 por KO), un empate y una derrota.

Maximiliano "Profe" Segura, el boxeador docente que sueña con un título mundial

El boxeador mendocino que se recibió de profesor de educación física en 2018 debutó en su Junín natal y dio que hablar con un KO en el primer asalto contra Jonathan Gandulfo. Tras siete victorias de manera consecutiva -sólo una por puntos- se encontró con una inesperada caída en 2019 y fue por la vía rápida contra Néstor Maidana en el round inicial en el Club Sarmiento de Ameghino, provincia de Buenos Aires. Dicho resultado sirvió para resurgir pocos meses más tade y reencontrarse con el triunfo ante Aldo Vivanco en febrero del 2020, aunque la pandemia lo obligó a frenar.

Maximiliano "Profe" Segura reconocido en su Mendoza natal

Después de varios meses de inactividad, en noviembre regresó para vencer a Claudio Luquez en suelo mendocino y continuó cosechando éxitos. Recién en 2022 le llegó la oportunidad de ganar un título y no la desaprovechó: el 28 de mayo se impuso por puntos en fallo unánime contra Emiliano Domínguez y se quedó con el cinturón sudamericano superligero que estaba vacante. Desde entonces lo defendió seis veces y lo volvió a ganar en 2025 ante el venezolano Algerbis González tras dejarlo vacante un año antes por el tiempo que estuvo sin pelear desde la última defensa ante Franco Rodríguez.

El sueño del "Profe" Segura de ser campeón del mundo

Poco después de consagrarse campeón sudamericano en Junín, Segura habló de sus deseos como boxeador profesional y su principal objetivo en el deporte de los puños. En una entrevista con el medio Diario UNO aseguró que siempre soñó con ser campeón mundial. "Vamos a paso a paso, en mi mente está y lo tengo como objetivo. Pero no sólo esa es la idea, quiero mantenerme ahí y conseguir más títulos que es lo más difícil", aseguró en su momento. Hasta el momento no hay fecha confirmada para su regreso al ring, pero se espera que de la mano de la promotora Arano Box lo haga en los meses venideros.