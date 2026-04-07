Increíble imagen: así se observa la puesta del sol sobre la tierra desde el Artemis

La misión Artemis II, la primera en llevar astronautas cerca de la Luna en más de cinco décadas, sigue escribiendo páginas de historia. Los cuatro tripulantes —los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen— alcanzaron este lunes 6 de abril de 2026 una distancia de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando el récord de alejamiento para una misión tripulada que ostentaba el Apolo 13 desde 1970 (unos 400.000 kilómetros).

En su máxima aproximación, la nave Orión se situó a solo 6.550 kilómetros de la superficie lunar, lo que permitió obtener detalles inéditos de la geografía de la cara oculta.

El sobrevuelo, de seis horas de duración, reveló una superficie castigada por el bombardeo cósmico: llena de cráteres y surcada por accidentes lunares que "ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el Apolo", según comentó el propio Hansen. Una veintena de científicos abarrotó una sala del Centro Espacial Johnson de Houston para registrar en tiempo real los fenómenos presenciados por la tripulación, entre ellos los "destellos de impacto" de meteoritos que golpeaban la superficie oscurecida, un fenómeno ya descrito por algunos astronautas del Apolo.

Dos cráteres con nombre propio

En medio de la hazaña técnica, hubo espacio para la emoción. De camino a la cara oculta, los astronautas dedicaron tiempo a asignar nombres provisionales a formaciones lunares que hasta entonces carecían de designaciones oficiales.

Hansen sugirió bautizar un cráter como "Integrity" (Integridad), en honor al nombre dado a la cápsula Orión de la tripulación. Mientras que un segundo cráter recibió el nombre "Carroll", en memoria de la difunta esposa del comandante Wiseman, fallecida de cáncer en 2020.

"Hace varios años comenzamos este viaje, nuestra familia de astronautas tan unida y perdimos a un ser querido", dijo Hansen con la voz quebrada por la emoción mientras describía la ubicación de su homónima lunar. "Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carroll", añadió. La NASA aún no ha oficializado esas denominaciones, pero los nombres reflejan el espíritu de la misión.

La "puesta de Tierra" que recuerda al Apolo 8

Mientras Orión se precipitaba alrededor de la cara oculta, los astronautas fotografiaron un momento excepcional: la Tierra, empequeñecida por su distancia récord, se ponía y salía con el horizonte lunar mientras giraban alrededor de la Luna. Es una llamativa inversión celestial de la salida y la puesta de la Luna que se ve habitualmente desde la Tierra.

La imagen principal, registrada a través de las ventanillas de la cápsula, muestra una Tierra de azul tenue y nubes brillantes ocultándose tras el horizonte craterizado. La fotografía evoca directamente la histórica imagen "Earthrise" (Amanecer de la Tierra) tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8. Así como aquella foto ayudó a inspirar el movimiento ambientalista de los años 70, esta nueva "puesta de Tierra" llega en un momento de renovado interés por la exploración lunar y el espacio profundo.

El mensaje de Jim Lovell y el contexto de la misión

La tripulación comenzó su sexto día de vuelo espacial con un mensaje pregrabado del difunto astronauta de la NASA Jim Lovell, quien voló a bordo de las misiones lunares Apolo 8 y Apolo 13. El fallecido el año pasado, a los 97 años, les dijo: "Bienvenidos a mi antiguo barrio. Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar del paisaje. (...) Buena suerte y que Dios los acompañe".

Artemis II es la sucesora del programa Apolo y funciona como un ensayo general tripulado para futuras excursiones lunares. Su objetivo es repetir el alunizaje para 2028, antes que China, y establecer una presencia lunar estadounidense a largo plazo durante la próxima década, incluida una base lunar que sirva como campo de pruebas para posibles misiones futuras a Marte.

Hasta el momento no se han difundido otras novedades de la misión. Se espera que en los próximos días, Orión inicie su viaje de regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico.

Mientras tanto, la tripulación continúa enviando datos e imágenes que quedarán grabadas en la historia de la exploración espacial.