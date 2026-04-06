La misión Artemis II continúa en marcha. Los cuatro astronautas se dirigen a bordo de la cápsula Orion hacia la Luna, que orbitará antes del regreso previsto para este viernes. Mientras tanto, la tripulación tuvo tiempo de captar impresionantes imágenes de la Tierra.

El propósito central de Artemis II es demostrar que los sistemas que permitirán el regreso humano a la Luna funcionan de manera segura en condiciones reales. Se trata de la primera misión tripulada del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion. A bordo se encuentran los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes deberán enfrentar múltiples pruebas críticas.

Entre ellas, el funcionamiento del soporte vital, la navegación en espacio profundo, la protección contra radiación y el desempeño del escudo térmico durante el reingreso, que deberá resistir temperaturas cercanas a los 2800°. Además, se ensaya la trayectoria de “retorno libre”, que permite que la nave regrese a la Tierra al aprovechar la gravedad lunar, incluso ante fallos técnicos. En paralelo, la misión transporta carga científica, incluido el nanosatélite argentino ATENEA.

Esta tarde, los astronautas de Artemis II superaron el récord de distancia a la Tierra, establecido durante la misión Apolo 13. "La Luna sigue agrandándose cada vez más en las ventanas de la nave espacial Orion, mientras la tripulación se prepara para observar su cara lejana. Se prevé que los astronautas alcancen su máxima aproximación a la Luna alrededor de las 7:02 p.m. EDT (23:02 UTC)", informó la NASA.

La Tierra vista como nunca antes

La primera de las imágenes que emocionó a millones de personas este fin de semana fue tomada por Wiseman y fue realizada con una cámara Nikon D5. "Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna", describió la agencia espacial en sus redes sociales.

En otra de las imágenes compartidas en redes sociales, se lo ve al comandante de la misión con la Tierra de fondo. Además de una cámara, los tripulantes llevan consigo cuatro unidades del iPhone 17 Pro Max, uno de los dispositivos más avanzado de Apple, solo para tomar fotos y grabar videos desde la nave.

Cómo fue el sobrevuelo lunar de Artemis II

Esta tarde Artemis II alcanzó la mayor distancia jamás recorrida por un ser humano: 252.752 millas desde la Tierra. La cifra superó al récord establecido por el Apolo 13 en 1970 con 4102 millas. Además, iniciaron una observación lunar de siete horas, que incluyen fotografías tanto de la cara visible como la cara oculta de la Luna y descripciones.

Al comienzo de la ventana de observación, cuando Orión se acerca a la Luna por su cara visible, la que puede verse desde la Tierra, las personas en algunas partes del hemisferio oriental podrán observar algunos de los mismos accidentes geográficos que observarán los astronautas. Entre ellos se encuentran Reiner Gamma, futuro lugar de aterrizaje de la misión CLPS, un remolino brillante y misterioso cuyo origen los científicos aún intentan comprender, y Glushko, un cráter brillante de 43 kilómetros de ancho conocido por las vetas blancas que se extienden desde él hasta 800 kilómetros.

Luego de batir el récord, la tripulación también se tomó un momento para nombrar provisionalmente un par de cráteres en la Luna, señalando que podían verlos a simple vista. Al noroeste de la cuenca Orientale se encuentra un cráter al que les gustaría llamar "integridad", en honor a su nave espacial y a esta misión histórica, explicó la NASA.

Al noreste de Integridad, en el límite entre el lado cercano y el lado lejano, y a veces visible desde la Tierra, la tripulación sugirió el cráter Carroll en honor a la difunta esposa de Reid Wiseman, Carroll Taylor Wiseman. Una vez finalizada esta misión, las propuestas de nombres para los cráteres se presentarán formalmente a la Unión Astronómica Internacional, la organización que rige la nomenclatura de los cuerpos celestes y sus características superficiales.