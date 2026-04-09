Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Los investigadores intentan constatar si se trató de un suicidio. La joven había desaparecido cuando salió de su casa para ir a la escuela junto a su hermana mayor, pero nunca ingresó al establecimiento.

“Todo indica que se quitó la vida”, señalaron los voceros ante la consulta del medio citado. La adolescente fue encontrada ahorcada en un árbol en la localidad de Las Heras, a unos 40 kilómetros del domicilio familiar.

Los investigadores creen que Garófalo habría tomado el tres Sarmiento ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí. El día de su desaparición, la familia informó que salió de la casa con una tarjeta SUBE, dinero en efectivo ($ 40.000) y había dejado su celular, algo inusual en la menor.

¿Qué pasó con Maitena Garófalo?

Al momento de su desaparición vestía un buzo color verde oliva, pantalón de jeans azul desteñido, zapatillas color negro y mochila color beige.

Su hermana, tres años mayor, la había dejado en la puerta de la Escuela N°16 luego de que Maitena le había indicado que iba a saludar a una amiga. Al mediodía, la mamá de ambas, Gabriela, había ido a retirarlas, pero se encontraron con que la joven no estaba en la institución.

A su vez, se analizó el celular, que dejó en su vivienda, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros que la habrían inducido a escapar de su casa y al suicidio.

La adolescente fue vista por última vez cerca de las 8:20 de la mañana del miércoles, imagen que quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona: caminaba sola y con la mochila puesta en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

¿Cómo sigue la investigación?

El fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, había ordenado peritar el celular y otros dispositivos de la menor. Del análisis surgió una pista inquietante que la madre de la joven contó en un grupo escolar:

“Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”. Ahora, la investigación se trasladó hacia Las Heras, ya que la tarjeta SUBE se activó allí por última vez.

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