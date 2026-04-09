Fue a la escuela pero nunca entró: buscan a una menor de 14 años en Merlo

Maitena salió de su casa este miércoles para ir al colegio en Merlo, pero nunca asistió a clases. La familia hizo la denuncia a la Policía y, desde entonces, se inició una desesperada búsqueda de la menor de 14 años. Allegados creen que la joven podría haber sido convencida por terceros de escaparse de su casa con el objetivo luego de llevarla al extranjero.

La última persona que vio a la adolescente fue su hermana mayor que la dejó en la puerta del colegio y luego se puso a hablar con sus compañeras. Sin embargo, cuando la madre fue a retirarlas, ambas se dieron cuenta que Maitena nunca había ingresado a la escuela. Los investigadores encontraron una cámara de seguridad en la que se la ve caminando sola a las 8.20 de la mañana del miércoles en dirección al Hospital Héroes de Malvinas. En la captura, se puede ver, además, que la joven llevaba un abrigo negro, jean y la mochila puesta.

Búsqueda de Maitena: la información que tiene la Policía

La investigación está a cargo de Nicolás Filippini de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, y la causa fue caratulada como "averiguación de paradero".

Gabriela, la mamá de la menor, declaró ante la Fiscalía que ese día su hija dejó el celular en su casa, algo que es verdaderamente infrecuente para cualquier adolescente de hoy en día. Sin embargo, sí comentó que se llevó la tarjeta SUBE y 40 mil pesos efectivos aproximadamente. Por otro lado, aportó información acerca de los últimos contactos de su hija que podrían ser relevantes para la búsqueda.

La mujer dijo en un chat escolar que "había descubierto que personas desconocidas con números de países limítrofes contactaron a su hija y la indujeron a irse de su casa". Gabriela aseveró que cree que "podrían tenerla retenida en algún lugar para luego llevársela fuera del país". Según Infobae, la información expuesta por la madre habría surgido luego de los peritajes que hizo la Justicia al celular de la adolescente de 14 años.

La Policía de Merlo difundió una fotografía de la joven y un comunicado para que cualquier vecino pueda identificarla y luego se comunique con las autoridades al 911 o al número 11-5422-1361. El operativo de búsqueda cuenta con la participación de miembros del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Merlo.