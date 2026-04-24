Dante Gebel reveló el ofrecimiento de Javier Milei para las Elecciones: "Como Axel"

Dante Gebel habló de la propuesta de Javier Milei.

En la política argentina ya nada sorprende o eso parecía. Porque en las últimas horas, una revelación volvió a sacudir el tablero y dejó a más de uno recalculando. El protagonista esta vez no es un dirigente tradicional, sino una figura que viene de otro mundo: Dante Gebel.

De visita en el país, el conductor contó una historia que rápidamente se volvió viral. Según relató, recibió un ofrecimiento directo de Javier Milei en plena construcción de su espacio político, antes de llegar al poder. Y no fue una propuesta menor.

¿Cuál fue la propuesta de Javier Milei a Dante Gebel?

La idea era que Gebel se convirtiera en candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un territorio clave que hoy está en manos de Axel Kicillof. Un salto enorme para alguien que, hasta ese momento, no tenía recorrido en la política partidaria.

La revelación la hizo en una entrevista radial y no dudó en calificar la propuesta con una frase que llamó la atención. “Me pareció una locura”, dijo, dejando en claro que el ofrecimiento lo tomó completamente por sorpresa.

El propio Gebel explicó el motivo de su negativa. “¿Qué tengo que ver con la provincia de Buenos Aires?”, se preguntó, marcando la distancia que sentía con el rol que le proponían ocupar. Además, recordó que en ese momento estaba viviendo en el exterior, alejado de la dinámica política local.

Sin embargo, también dejó en claro que no desestimó el planteo a la ligera. “Respondí con criterio”, aseguró, dando a entender que evaluó la situación antes de tomar una decisión definitiva.

Dante Gebel contó que fue ofrecido para ser gobernador de Buenos Aires.

El dato no es menor, sobre todo en un contexto donde empiezan a asomar nombres de cara al futuro político. Su presencia en Argentina y la repercusión de sus palabras volvieron a instalar una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: ¿puede dar el salto a la política?

Por ahora, no hay confirmaciones ni definiciones concretas. Pero en un escenario donde los outsiders ganaron protagonismo en los últimos años, su figura no pasa desapercibida.

Así, lo que empezó como una anécdota terminó abriendo un nuevo frente de especulación. Y como suele pasar en la Argentina, una frase alcanza para cambiar el clima. Porque cuando alguien dice que le ofrecieron ser gobernador, la historia recién empieza.