Pedro Rosemblat dejó en ridículo a Dante Gebel en plena entrevista al aire: "Decís"

Dante Gebel habló sobre su rol espiritual

En una charla con Pedro Rosemblat, Dante Gebel se refirió a su vínculo con la fe y el motivo por el cual evita definirse como pastor, pese a que muchas personas lo identifican de esa manera. Y allí fue cuando el conductor de Gelatina dejó en ridículo al protagonista.

Todo comenzó cuando el periodista le marcó una contradicción. “Decís enfáticamente ‘no soy pastor’, pero después circulan clips donde afirmás ‘fui, soy y seré pastor de la juventud’”, le señaló Rosemblat, abriendo el debate sobre el significado del término. ”¿Qué es lo que pasa alrededor del término pastor?”.

Gebel explicó que el conflicto surgió cuando ciertos medios comenzaron a presentarlo bajo esa etiqueta y dio una argumentación que llamó la atención. “El día que Crónica pone ‘el pastor de los jóvenes’, es como si te dijeran ‘Pedro es el cura de las comunicaciones’ y entonces pasan a decirte Padre Pedro”, ejemplificó. Según relató, esa denominación lo obligó a aclarar su posición para evitar confusiones futuras.

¿Cómo se define Dante Gebel?

“No soy pastor en el sentido estricto de la palabra. No quiero que el día de mañana me digas ‘pero vos no sos pastor’, como pasó con tanta gente conocida que después descubrimos que no era abogado o no tenía el título que decía”, sostuvo en la entrevista Gebel.

En ese sentido, el “conferencista” recordó que posee un reconocimiento académico honorífico: “Tengo un doctorado honoris causa que me dieron en la Universidad de California. Ese doctorado lo tengo. Pero después no puedo decir ‘soy pastor’ porque enseguida empiezan las preguntas: ‘¿Dónde estudió?’”.

“Terminé haciendo una tarea pastoral que me encanta, me fascina, pero no es lo que me define”, aclaró, y sorprendió al agregar: “Tampoco soy conductor de televisión”.

Durante la conversación, Gebel también reflexionó sobre los prejuicios sociales en Argentina y explicó por qué siente que muchas veces se lo juzga de antemano. “Los argentinos tenemos esa particularidad: a los curas los tenemos como abusadores, a los pastores como chantas detrás de la plata, a los periodistas todos ensobrados”, expresó.

Para Gebel, esas generalizaciones terminan profundizando la grieta social. “No todo está en la generalidad. No todo está en la misma bolsa”, concluyó.