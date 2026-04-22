Así sería el estadio de Temperley techado, según la Inteligencia Artificial

El estadio del Club Atlético Temperley tiene una fisonomía que mutó de la madera al cemento y mantiene un proceso de renovación constante para sostener su vigencia en el fútbol nacional. Ahora, la Inteligencia artificial Gemini detalló cómo sería la casa del "Gasolero" si fuera techada y cuánto costaría.

El popular club del sur del conurbano bonaerense inauguró oficialmente el Estadio Alfredo Martín Beranger el 13 de abril de 1924. La piedra fundacional del predio, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Dorrego, surgió bajo la gestión del entonces presidente Beranger, quien gestionó ante el Ferrocarril del Sud el alquiler de las tierras que hoy pertenecen a la institución. Aquella jornada inaugural frente a Alvear marcó el inicio de una historia que transformó el paisaje de Turdera.

A lo largo de las décadas, la infraestructura acompañó el crecimiento deportivo del "Celeste". Según los datos de la web oficial, la dirigencia inició a mediados de la década del 50 el reemplazo de las antiguas gradas de madera por sólidas estructuras de hormigón.

Este proceso de modernización del estadio de Temperley alcanzó hitos fundamentales en los últimos años:

Iluminación: En 2005, el club instaló las torres de iluminación que permitieron el desarrollo de partidos nocturnos y transmisiones televisivas.

En 2005, el club instaló las torres de iluminación que permitieron el desarrollo de partidos nocturnos y transmisiones televisivas. Tribuna Mariano Biondi: En 2012, la institución inauguró una nueva platea de cemento, elevando la capacidad total del estadio a aproximadamente 26.000 espectadores.

En 2012, la institución inauguró una nueva platea de cemento, elevando la capacidad total del estadio a aproximadamente 26.000 espectadores. Tecnología y servicios: Las obras más recientes incluyeron la instalación de un sistema de riego automatizado, la remodelación integral de los vestuarios y la creación de nuevas cabinas de prensa.

Hoy, el Alfredo Beranger combina la mística de sus muros centenarios con una infraestructura profesional. El campo de juego, de dimensiones estándar para la alta competencia, cuenta con mantenimiento diario para garantizar el nivel exigido por la Asociación del Fútbol Argentino, consolidando a "La Bóveda" como uno de los recintos más emblemáticos del ascenso y la élite nacional.

Así sería el estadio de Temperley techado, según la IA Gemini

Descripción de la obra

La propuesta consiste en una cubierta perimetral translúcida y autoportante. A diferencia de los techos pesados de hormigón, se optaría por una estructura de acero con paneles de ETFE (etileno-tetrafluoroetileno), un material liviano que permite el paso de la luz natural para mantener el césped en condiciones óptimas.

Soportes externos: Se instalarían columnas de refuerzo por fuera de las tribunas actuales para no invadir las visuales ni el espacio de circulación.

Se instalarían columnas de refuerzo por fuera de las tribunas actuales para no invadir las visuales ni el espacio de circulación. Anillo interno: Un sistema de cables y vigas de tensión que "flotan" sobre las cuatro tribunas, dejando el centro abierto para la ventilación natural.

Un sistema de cables y vigas de tensión que "flotan" sobre las cuatro tribunas, dejando el centro abierto para la ventilación natural. Iluminación: Integración de un sistema LED de última generación en el borde interno del techo, eliminando las torres de iluminación tradicionales.

Así sería el estadio de Temperley techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta los costos internacionales de construcción deportiva y la escala del Beranger, una obra de esta magnitud se estima entre los 12 y 18 millones de dólares.

El presupuesto se dividiría principalmente en:

60%: Estructura metálica y materiales de la cubierta.

Estructura metálica y materiales de la cubierta. 25%: Cimentación profunda y refuerzos estructurales.

Cimentación profunda y refuerzos estructurales. 15%: Mano de obra especializada, logística y tecnología lumínica.

Así sería el estadio de Temperley techado, según la IA Gemini.

Duración del proyecto

Se estima un tiempo total de 18 a 24 meses. La ventaja de este sistema es que gran parte de la estructura se fabrica en talleres externos y se ensambla in situ, lo que permitiría que el equipo no pierda la localía durante la mayor parte del proceso, limitando los cierres totales solo a las etapas de izado de las piezas mayores.

Impacto en la capacidad

El impacto sería mayormente cualitativo, aunque con un ligero incremento numérico: