Sorpresa en el fútbol argentino: El Polaco, nuevo "refuerzo" de Temperley

Temperley anunció a El Polaco como nuevo refuerzo del equipo.

Impacto absoluto en el Ascenso del fútbol argentino: en pleno mercado de pases, un conjunto de la Primera Nacional anunció como "refuerzo" a un reconocido cantante argentino. Mientras los focos estaban puestos en las numerosas incorporaciones de jerarquía del San Miguel de Sebastián Battaglia y los regresos de Claudio Campostrini a Ferrocarril Oeste, el arquero Marcos Díaz a Colón de Santa Fe o Alejandro Cabrera a Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que jugará en la segunda categoría en 2025 dio la gran sorpresa antes de comenzar el campeonato.

El protagonista es El Polaco, quien a sus 37 años "firmó contrato" para ser parte del plantel de Temperley. El cuadro del sur del Gran Buenos Aires publicó en sus redes sociales la noticia, aunque cabe destacar que se trata de una campaña de marketing del club "gasolero". Este lunes, el cantante de cumbia había comunicado a través de su cuenta de Instagram a sus fanáticos que "no me verán tanto en los escenarios" ya que iba a dedicarse a su "verdadera pasión desde que soy chiquito".

La historia de El Polaco con Temperley: "Mi primer amor"

Ezequiel Iván Cwirkaluk comenzó su relación con el 'Gasolero' muchos años antes de ser 'El Polaco', sobrenombre con el que alcanzó la fama en el mundo de la música. "Soy muy fanático del fútbol, mi papá es hincha de Lanús, me llevaba a la cancha de chico, y yo me hice hincha de Temperley solo a los 11 años. Iba la cancha, no tenía plata para la entrada, me colaba en el tren o caminaba", contó en una entrevista en 2016. "No me alcanzaba para mi primera camiseta. Me acuerdo que compré una remera y la dibujé. Cosas hermosas, eso es el fútbol. Mi primer amor no fue una mujer, fue un club, fue Temperley", añadió.

Además, reveló que hizo inferiores en algunos clubes pero su sueño de futbolista se truncó a pesar de que tenía habilidad: "Jugaba a la pelota, jugué en San Telmo y Huracán. Jugaba de 7 y lo hacía bien, pero para que una persona llegue se tienen que dar muchas cosas, te tiene que apoyar la familia".

El Polaco hizo un sorpresivo anuncio en redes sociales que dejó atónito a sus seguidores

Alejado de los escándalos mediáticos y con un estilo de vida más de bajo perfil mientras continúa con su carrera en la cumbia, El Polaco realizó un anuncio que causó conmoción en la música y dejó atónitos a todos sus seguidores. Este comunicado se dio luego del polémico cambio de vida que se propuso el cantante y el cual dio a conocer en una reciente entrevista que brindó con Pronto: "Cambié mi vida, dejé el alcohol y volví a la Iglesia". Pero ahora, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se alejará de la música por tiempo indefinido.

"Gente linda: quiero compartirles una noticia importante. Este año no me verán tanto en los escenarios porque voy a dedicarme a mi verdadera pasión desde que soy chiquito", empezó por decir el cantante. Luego, siguió: "Un pendiente que llegó la hora de hacer realidad porque los sueños están para cumplirse".

El antecedente del debut del streamer Spreen en Deportivo Riestra

El pasado 11 de noviembre, Iván Buhajeruk, un streamer argentino más conocido como Spreen, fue titular en el empate por 1 a 1 entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield por la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol. Es el primer antecedente de una personalidad ajena al fútbol que debuta como profesional: estuvo un minuto en cancha jugando para el 'Malevo' y fue reemplazado por Gustavo Fernández.

Si bien la llegada de El Polaco a Temperley también se trata de una estrategia de marketing, el caso Spreen despertó la polémica, ya que el influencer de 24 años llegó a ingresar al campo de juego, una situación inédita en el fútbol argentino. Su debut y su rápido cambio generaron una investigación en la que se vio involucrado Cristian 'El Ogro' Fabbiani, DT del conjunto del Bajo Flores, debido a apuestas ilegales. La institución debió pedir disculpas públicamente a través de un comunicado y fue duramente criticada por varias personalidades destacadas del deporte como Lionel Scaloni y Jorge Valdano.