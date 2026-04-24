De la pieza de Barrio Pueyrredón a Los Ángeles: Guada Casales y el estreno de "CON ELLA"

Guada Casales lanzó su nueva canción (Foto: gentileza prensa).

Guada Casales pertenece a esa generación de artistas argentinos que entendieron que la falta de recursos no es un techo, sino un impulso para la invención. Nacida en Córdoba Capital en 1999, Guada comenzó a grabar sus primeras maquetas en 2019, en la intimidad de su habitación en Barrio Pueyrredón. Las herramientas eran mínimas pero potentes: una computadora de los programas nacionales de alfabetización digital y un micrófono USB. Desde esa humildad, apostó por sonidos que la industria local aún no terminaba de digerir.

A sus 27 años, y tras haber desembarcado en Buenos Aires en 2022 para expandir su horizonte, Casales ya cuenta con el aval de escenarios de peso como el Cosquín Rock y el Lollapalooza. Sin embargo, su mayor logro no es el currículum, sino la consolidación de una "identidad" por encima del "género". Tras un viaje clave a Estados Unidos, la compositora logró amalgamar influencias de Lana del Rey y Labrinth en un R&B alternativo de bajos inmersivos y atmósferas envolventes.

Romper con la distracción

CON ELLA, su nuevo lanzamiento, funciona como un manifiesto de honestidad brutal. Aunque el título podría sugerir un vínculo romántico, la letra esconde una confesión íntima: es una canción dedicada a la adicción. "Se basa en un reencuentro conmigo misma. En realidad, le canto a una elección que tenía en el pasado y que dejé atrás", explica la artista.

Para Guada, el proceso de escritura fue un ejercicio de purga. La canción nace de la necesidad de abandonar el consumo de marihuana, alcohol y el sexo casual como vías de escape. "Decidí que podía escribir mis canciones sin estar bajo el efecto de ninguna sustancia. Ya no deseo crear desde la destrucción, sino desde una construcción mental positiva", asegura, marcando una distancia necesaria con el entorno de la noche y la distracción constante.

Lo que viene: Una "RAM humana"

Con la mirada puesta en el cine —su gran sueño es componer para bandas sonoras—, lo próximo de la cordobesa promete una estética cinematográfica influenciada por su reciente paso por Los Ángeles. Casales define su música como una "memoria musical, una RAM humana", buscando que cada oyente guarde en sus canciones un sentimiento imborrable.

En una industria que suele premiar lo "socialmente aceptable", Guada Casales elige la vulnerabilidad. "Si mi música no existe como género, voy a crear una identidad", sentencia. Con CON ELLA, esa identidad parece haber encontrado su forma más sincera y potente.