Toronto ofrecerá "fan fest" por el Mundial prácticamente gratuito tras críticas por entradas a 10 dólares

FOTO DE ARCHIVO. Se presentan las mejoras al estadio de fútbol de Toronto antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Toronto.

​Toronto dio marcha atrás en sus planes de cobrar a los aficionados por asistir a ‌su "fan fest" del Mundial, ‌y el ayuntamiento aprobó un plan para ofrecer una opción de entrada general gratuita después de que algunos concejales objetaran que la tarifa de 10 dólares incumplía una promesa.

El personal municipal había propuesto la semana pasada un plan de entradas ​generales de 10 ⁠dólares para el evento.

El festival, que incluirá retransmisiones ‌en directo de los partidos, comida ⁠y entretenimiento, fue promocionado originalmente ⁠por la ciudad el año pasado como un "espacio gratuito e inclusivo" para que los aficionados disfrutaran de los ⁠partidos durante el Mundial, que se celebrará ​del 11 de junio al 19 ‌de julio en Canadá, ‌México y Estados Unidos.

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Pero tras las objeciones de ⁠algunos concejales, que expresaron su preocupación por la asequibilidad para los residentes, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, pidió esta semana al personal que ​revisara ‌la idea de la venta de entradas.

El personal municipal publicó un informe el miércoles en el que proponía que, de las 20.000 entradas generales disponibles cada día, 15.600 fueran ⁠gratuitas y 500 se reservaran para grupos comunitarios sin costo alguno. Habrá 3.900 entradas premium disponibles diariamente, con precios que oscilarán entre los 100 y los 300 dólares.

En el informe original de la semana pasada, el personal afirmó que el plan de venta de ‌entradas era necesario como medida de control de multitudes y para ayudar a cubrir los costos relacionados con una "experiencia mejorada para los aficionados".

"El Fan Fest debería ser gratuito para el público general", declaró Chow ‌esta semana antes de que el consejo votara por 18-3 3 para crear una opción de entrada gratuita para el ‌público general. "Podemos ⁠ofrecer paquetes VIP para quienes los deseen, pero las puertas deben estar abiertas ​para todos".

Toronto será sede de seis de los 104 encuentros de la Copa del Mundo.

Con información de Reuters