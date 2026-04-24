Imagen de archivo del futbolista neozelandés Liberato Cacace, del Wrexham, en acción con Liam Palmer del Sheffield Wednesday en un partido de Championship disputado en el estadio de Hillsborough, Sheffield, Reino Unido.

El ​seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, ha recibido buenas noticias en cuanto a las lesiones ‌mientras continúa la cuenta ‌atrás para el Mundial, ya que se espera que los defensas clave Liberato Cacace y Michael Boxall vuelvan a la acción en los próximos días.

Cacace, lateral izquierdo del Wrexham, lleva de baja desde febrero por un problema en el tendón ​de la corva, ⁠pero ya ha vuelto a entrenar a pleno ‌rendimiento, según declaró Bazeley el viernes al ⁠sitio web de noticias ⁠neozelandés Stuff.

"Estuvo a punto de jugar contra el Oxford United", dijo Bazeley sobre el partido disputado entre semana. "Se ⁠siente bien. Espera poder jugar este fin ​de semana".

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Boxall, de baja durante más ‌de un mes por una ‌distensión en el aductor, está siendo tratado ⁠con cautela por el club estadounidense Minnesota United, pero ya está en condiciones de volver a jugar. "Si el Mundial fuera ahora, estaría disponible para ​ser convocado", ‌añadió.

Bazeley también se mostró contento de ver al capitán Chris Wood, máximo goleador de la historia del país, de vuelta en acción con el Nottingham Forest tras un susto ⁠por una lesión, mientras que varios otros jugadores están a punto de regresar.

El centrocampista Sarpreet Singh está a punto de regresar de una lesión de rodilla con el Wellington Phoenix de la A-League, mientras que se espera que los defensas Francis de Vries y ‌Nando Pijnaker formen parte de la campaña de la fase final del Auckland FC.

El veterano extremo Kosta Barbarouses se perdió la derrota del Western Sydney Wanderers ante el Wellington el pasado fin de semana ‌por un problema en la pantorrilla, pero debería estar en forma para el Mundial.

Los All Whites, que regresan al ‌Mundial por ⁠primera vez desde 2010, comienzan su andadura el 15 de junio contra Irán ​en Los Ángeles, antes de enfrentarse a Egipto y Bélgica en sus otros partidos del Grupo G.

(Reportaje de Ian Ransom en Melbourne; edición de Peter Rutherford)