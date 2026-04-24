El tenis argentino celebra: Solana Sierra venció a Fręch y avanza en el Masters 1000 de Madrid con un nivel que alimenta la ilusión.

El tenis argentino atraviesa un momento de crecimiento en la gira europea sobre polvo de ladrillo y una de las grandes protagonistas es Solana Sierra. La marplatense, de 21 años, dio otro golpe en el Masters 1000 de Madrid al superar con autoridad a Magdalena Fręch, confirmando su evolución y posicionándose como una de las revelaciones del certamen.

Sierra, ubicada 88° en el ranking de la WTA, mostró una versión sólida y convincente para imponerse por 6-2 y 6-4 ante Fręch, actual número 38 del ranking mundial y con más experiencia en el circuito que la argentina, ya que con 28 años tiene un recorrido asentado.

Sin embargo, desde el inicio del partido, Sierra dejó en claro su plan de juego: ser consistente desde el fondo de la cancha, ser agresiva cuando tuviera la oportunidad y, sobre todo, la precisión en los momentos clave. Esa combinación le permitió dominar el primer set con claridad, resolviéndolo en apenas 33 minutos. La marplatense no solo ganó, sino que lo hizo transmitiendo autoridad. No cedió el control del ritmo del partido y supo neutralizar las virtudes de su rival, que llegaba como favorita en la previa.

En el segundo parcial, Sierra mantuvo la intensidad y rápidamente sacó ventaja, colocándose 5-1. Todo parecía encaminado a un cierre cómodo, pero Fręch reaccionó, elevó su nivel y comenzó a aprovechar algunos errores de la argentina. Ese tramo fue clave para medir la madurez competitiva de Sierra.

Lejos de desmoronarse, sostuvo la presión, administró la ventaja y cerró el encuentro tras 1 hora y 16 minutos de juego. El resultado no solo le dio el pase a la siguiente ronda, sino que también reafirmó su crecimiento mental, un aspecto fundamental para consolidarse en el circuito.

El triunfo ante Fręch no es un hecho aislado. Sierra ya construyó un interesante registro frente a jugadoras del Top 50, lo que refuerza su proyección. Entre sus victorias destacadas aparecen nombres como Emma Navarro, Peyton Stearns y Dayana Yastremska, a quien también derrotó en este mismo torneo.

Estos resultados reflejan una tendencia: la argentina no solo compite, sino que puede imponerse ante rivales de jerarquía. Esa capacidad es la que la posiciona como una de las jugadoras a seguir en el corto plazo.

En la próxima ronda, Sierra enfrentará a Zeynep Sönmez, quien atraviesa un gran momento tras destacarse en torneos recientes. Será un cruce exigente, pero también una oportunidad para seguir avanzando y consolidar su presente. La argentina ya demostró que puede competir en este nivel, y ahora buscará dar un paso más.

Presencia argentina en el cuadro masculino

El impacto del tenis argentino en Madrid no se limita al cuadro femenino. En la rama masculina, varios jugadores continúan en competencia y alimentan las expectativas. Tomás Martín Etcheverry enfrentará este viernes al austríaco Sebastian Ofner, mientras que Thiago Tirante se medirá ante el estadounidense Tommy Paul.

Además, ya avanzaron de ronda Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli, mientras que Francisco Cerúndolo hará su presentación el sábado ante el alemán Jannick Hanfmann.