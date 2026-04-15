Tomás Etcheverry perdió de una insólita forma y dejó marcada su bronca contra el rival

Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP de Barcelona tras un punto insólito que desató su enojo.

El mundo del tenis vivió una escena cargada de tensión en el ATP de Barcelona. Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del ranking ATP, quedó eliminado tras un desenlace tan inesperado como polémico frente a Nuno Borges y el argentino no ocultó su bronca por la forma en la que su rival decidió cerrar el partido en el momento más caliente.

El duelo de octavos de final en el ATP de Barcelona tuvo todos los condimentos de un partido de alto nivel, pero terminó marcado por una acción que generó debate. Para algunos fue una muestra de personalidad; para otros, una provocación innecesaria. Lo concreto es que el cierre elegido por Nuno Borges no pasó desapercibido.

Con el partido en un punto crítico, el tenista portugués sorprendió con una decisión poco habitual: ejecutar un saque de abajo en pleno match point. La jugada tomó completamente desprevenido a Etcheverry, que no logró responder y terminó cediendo el encuentro.

La reacción de Etcheverry: bronca y frustración

Mientras Borges celebraba con una sonrisa, consciente de la efectividad de su estrategia, la reacción de Etcheverry fue el reflejo opuesto.

El argentino se acercó a la red para el saludo protocolar, pero lo hizo con gestos evidentes de enojo. Su lenguaje corporal dejó en claro que no le gustó en absoluto la decisión de su rival.

La frustración no solo respondía a la derrota, sino también al modo en que se produjo: un detalle que, en un deporte tan mental como el Tenis, puede pesar tanto como el resultado.

El contexto: una ilusión que crecía en Barcelona

El argentino había llegado al tradicional Conde de Godó con expectativas altas. Su objetivo era claro: conquistar su primer título ATP, una meta que parecía tomar forma tras su sólido triunfo ante Jack Draper en la ronda previa.

Ese resultado había reforzado la confianza del platense, que venía mostrando una evolución sostenida en el circuito. Sin embargo, el sueño se desvaneció el 15 de abril, cuando cayó por 6-3 y 7-6(4) ante Borges.

Un tie break cargado de tensión en la Pista Rafa Nadal

El momento clave se dio en el tie break del segundo set, disputado en la emblemática Pista Rafa Nadal. Allí, Etcheverry necesitaba imponerse para forzar un tercer set tras haber perdido el primero por 6-3.

El clima era de máxima presión. Cada punto se jugaba con intensidad y el margen de error era mínimo.

Borges, número 52 del mundo, ya había demostrado que podía complicarlo: a comienzos de año lo había derrotado en Auckland. Y en Barcelona volvió a ejecutar su plan con precisión.

Una racha que llegó a su fin

La caída en Barcelona no solo significó la eliminación del torneo, sino que también marcó el final de una racha positiva para Etcheverry.

El argentino no perdía ante un jugador fuera del Top 50 desde julio de 2025, cuando cayó frente a Filip Misolic en la primera ronda del ATP de Kitzbühel.

Ese dato refuerza el impacto de la derrota, que se suma a un contexto en el que el platense buscaba consolidarse en la elite del circuito.