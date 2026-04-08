Danill Medvedev tuvo un ataque de ira y destrozó su raqueta en Monte-Carlo

Daniil Medvedev protagonizó un escándalo en el Masters 1000 de Monte-Carlo tras una dura derrota. El tenis mundial, en shock.

El Masters 1000 de Monte-Carlo fue escenario de una de las escenas más impactantes del año en el tenis. Daniil Medvedev, actual top 10 y exnúmero 1 del mundo en 2022, sufrió una derrota inédita ante Matteo Berrettini y terminó desatando su furia en pleno partido. El episodio no solo sorprendió por el resultado, sino también por la reacción del ruso, que volvió a quedar en el centro de la polémica.

El tenis mundial fue testigo de un resultado tan inesperado como contundente. Medvedev cayó por un doble 6-0 ante Berrettini en apenas 49 minutos, en uno de los marcadores más inusuales del circuito ATP, especialmente tratándose de un jugador de elite.

El ruso, ubicado en el décimo puesto del ranking, nunca logró meterse en partido. Desde el inicio, el italiano impuso condiciones y marcó el ritmo del encuentro con una autoridad pocas veces vista frente a un rival de semejante jerarquía.

Berrettini, que llegaba desde el puesto 90 del ranking, encontró rápidamente la fórmula para desactivar el juego de Medvedev, explotando sus debilidades sobre el polvo de ladrillo y presionando constantemente su servicio. Pero, más allá del score, lo que quedó como principal noticia fue el ataque de furia del moscovita.

El estallido de Medvedev: furia y viralización

En medio de la impotencia, Medvedev protagonizó una nueva escena de enojo que rápidamente recorrió el mundo. Visiblemente frustrado, luego de quedar 0-2 en el segundo set, descargó su bronca contra su raqueta, golpeándola repetidamente contra el suelo.

El momento culminante llegó cuando, tras destrozarla, arrojó los restos a un tacho de basura ante la mirada del público, el umpire y el personal de seguridad. La imagen se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos y volvió a poner el foco en su temperamento dentro de la cancha.

Las estadísticas del partido reflejan con claridad lo sucedido en Montecarlo. Medvedev apenas sumó 17 puntos en todo el encuentro, con un 36% de efectividad en su primer servicio.

Además, cometió cinco dobles faltas y acumuló 27 errores no forzados, facilitando el trabajo de su rival. Del otro lado, Berrettini capitalizó cada oportunidad y mantuvo un nivel de precisión casi perfecto.

El logro del italiano también tiene un valor histórico: no cedió ni un solo juego ante un jugador del top 10, algo que no se registraba en el circuito desde hacía más de una década.

Un golpe duro para Medvedev

Para Daniil Medvedev, la derrota deja una marca negativa en su carrera. Nunca antes había perdido con un resultado tan amplio en el circuito profesional, lo que convierte este episodio en un antecedente preocupante.

Más allá del resultado, su reacción vuelve a abrir el debate sobre su comportamiento en cancha, un aspecto que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

El Masters 1000 de Monte-Carlo, uno de los torneos más prestigiosos del calendario, dejó así una de las imágenes más impactantes del año en el tenis.