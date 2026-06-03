Atención Argentina: Argelia, rival en el Mundial 2026, obtuvo un gran triunfo ante Países Bajos

Argelia venció por 1 a 0 a Países Bajos en su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Argelia dio la gran sorpresa de la jornada y, en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, venció por 1 a 0 a Países Bajos. El duelo, disputado en el Estadio del Feyenoord en Rotterdam, fue seguido de cerca por la Selección Argentina y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que el combinado africano será el rival del debut en el Grupo J el próximo 16 de junio. El autor del único gol fue Hadj Moussa, quien a los 85 minutos de partido enganchó y soltó un soberbio remate desde afuera del área que se colgó en un ángulo.

Video: el golazo de Hadj Moussa para el triunfo de Argelia sobre Países Bajos

Austria, el otro rival de fase de grupos que también ganó su primer amistoso de preparación

Otro rival de la Selección Argentina en fase de grupos obtuvo un gran triunfo el pasado lunes, apenas días antes del comienzo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: en un duelo amistoso disputado en Viena, Austria venció por 1 a 0 a Túnez. A pesar de que jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos debido a la expulsión de Konrad Laimer a los 37 minutos del primer tiempo, el combinado europeo logró imponerse gracias al tanto de Marcel Sabitzer en el complemento.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Noticia en desarrollo.