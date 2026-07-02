Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Croacia contra Ghana

Aunque los aficionados puedan considerar el partido de los dieciseisavos de final del jueves como ‌un duelo entre Luka ‌Modric y Cristiano Ronaldo, el entrenador de Croacia ve algo diferente de cara al choque de su equipo ante Portugal en su primer encuentro de la historia en un Mundial.

Para Zlatko Dalic, la verdadera acción se desarrollará en el centro del campo, donde ambos equipos cuentan ​con formidables motores ⁠que podrían determinar qué estrella tendrá otra oportunidad de ‌alcanzar la gloria mundialista.

"Creo que va a ⁠ser una batalla de centrocampistas. Portugal ⁠cuenta con excelentes jugadores en el centro del campo. Son muy buenos tácticamente. En este partido, cada error se ⁠pagará caro", declaró Dalic el miércoles en una ​rueda de prensa en Toronto.

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Croacia ha ‌vuelto a demostrar la resistencia ‌que ha caracterizado sus recientes participaciones en mundiales, recuperándose ⁠de una derrota inicial 4-2 ante Inglaterra con una victoria 1-0 sobre Panamá y un triunfo 2-1 contra Ghana.

Portugal, por su parte, ha decepcionado con solo una ​victoria y ‌dos empates en la fase de grupos, pero Dalic no quiere dar nada por sentado ante un equipo que, en su opinión, puede dar la sorpresa.

El centro del campo croata cuenta ⁠con el capitán Modric, de 40 años, junto a Martin Baturina, que marcó contra Inglaterra, y Petar Sucic, autor de un gol ante Ghana.

Portugal cuenta con su propio trío en el centro del campo, formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, aunque gran parte de la atención sigue ‌centrada en la presencia de Cristiano Ronaldo.

"Es un equipo que quiere tener la posesión del balón en todo momento", dijo Dalic sobre Portugal. "Este equipo tiene pocas debilidades. Y puede suponer un peligro en todo momento".

El partido de Toronto, que ‌será el último de la ciudad anfitriona, podría servir como despedida tanto para Modric como para Ronaldo.

El portero croata Dominik ‌Livakovic ofreció una ⁠valoración diplomática de estos dos grandes del fútbol: "Tenemos a dos grandes jugadores que han ​hecho un trabajo magnífico. Estoy convencido de que Luka seguirá su camino. Solo puedo hablar bien de ambos".

Con información de Reuters