China prohíbe la exportación de productos de doble uso a siete entidades europeas

FOTO DE ARCHIVO. La bandera nacional de la República Popular China ondea al viento en la plaza de Tiananmen de Pekín, China

El ​Ministerio de Comercio de China anunció el viernes que prohibía las exportaciones de productos de doble uso a ‌siete entidades europeas por ‌la venta de armas a Taiwán, incluyéndolas de inmediato en su lista de control de exportaciones, en un caso poco habitual de sanciones dirigidas a Europa y relacionadas con Taiwán.

Taiwán, que China considera parte de su propio territorio, obtiene la mayor parte de sus armas de Estados Unidos. Europa no ​ha vendido ningún ⁠artículo de alto valor, como aviones de combate, a ‌Taipéi desde hace unas tres décadas, por temor ⁠a despertar la ira de Pekín.

Las ⁠entidades, entre las que se incluyen la empresa alemana de electrónica de defensa Hensoldt AG y el fabricante belga de armas de ⁠defensa y deportivas FN Browning, han participado en la ​venta de armas a Taiwán o "se han ‌confabulado con Taiwán", dijo un ‌portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

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No hubo ⁠comentarios inmediatos por parte del Gobierno de Taiwán, la UE o FN Browning.

"Actualmente estamos verificando los hechos y evaluaremos la situación a su debido tiempo", dijo Hensoldt a Reuters.

Los productos ​de doble ‌uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para la fabricación de drones y chips.

El ministerio también señaló que se ⁠prohíbe a las organizaciones y personas extranjeras transferir o suministrar productos de doble uso procedentes de China a las siete entidades, y que cualquier actividad relacionada debe cesar de inmediato.

El ministerio señaló que China se reservaba el derecho de aprobar los envíos caso por caso en circunstancias excepcionales, indicando que los exportadores de productos ‌de doble uso podrían solicitarlo al ministerio cuando una exportación se considerara "realmente necesaria" para las entidades.

Según el ministerio, China informó a la Unión Europea de la situación a través del mecanismo bilateral de diálogo sobre control de exportaciones antes del anuncio.

"Las medidas ‌sólo se aplican a los productos de doble uso y no afectan a los intercambios económicos y comerciales normales entre China y ‌Europa", dijo el ⁠portavoz. "Las entidades de la UE que respetan la ley y actúan con integridad no tienen absolutamente ​nada de qué preocuparse".

Con información de Reuters