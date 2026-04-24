El ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques contra Líbano luego de acusar a la milicia chií Hezbolá de disparar varios cohetes hacia el norte de Israel. La ofensiva ocurrió pocas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una prórroga de tres semanas de la tregua entre ambos países. Durante la madrugada, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió que el alto el fuego “no es del 100%”. “El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y Hezbolá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, sostuvo en una entrevista con CNN. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Israel lanza nuevos ataques contra Líbano tras la prórroga de la tregua anunciada por Trump
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
El embajador israelí ante la ONU afirmó que el alto el fuego “no es del 100%” y sostuvo que el Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la tregua con Irán de manera unilateral, lo que desnudó la falta de acuerdos básicos en Medio Oriente para avanzar con negociaciones y resolver la guerra que lanzaron Washington y su aliado israelí a finales de febrero. Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu sigue violando el alto el fuego anunciado con Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
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El presidente Donald Trump aseguró este jueves que los estadounidenses deberán anticiparse "por un tiempo" a pagar precios más altos en el combustible. Si bien el republicano lo afirmó para "un corto plazo", fuentes oficiales norteamericanas sostienen que ese período podría sostenerse hasta las elecciones de medio término fechadas para noviembre. Trump intentó restarle importancia a la situación al enfatizar en la presunta brevedad de la medida, aunque no quiso hablar de plazos posibles.
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Eslovenia canceló Eurovisión por la presencia israelí y hará un especial por Palestina
Eslovenia confirmó que no transmitirá el concurso de Eurovisión como protesta a la presencia israelí, además de que tampoco participará del festival. Otros tres países evalúan sumarse a la misma iniciativa.
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Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible
Se eliminó un mecanismo que penalizaba económicamente a las empresas generadoras que no contasen con el combustible que habían declarado previamente.
07:00 | 23/04/2026
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19:25 | 22/04/2026
Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos
Tres consultoras demostraron que Donald Trump enfrenta una desaprobación altísima y una caída en su imagen positiva que roza los 30 puntos.
17:22 | 22/04/2026
Por la guerra, el mayor fabricante de preservativos podría aumentar sus precios un 30%
En diálogo con Reuters, el director ejecutivo de Karex advirtió: "No tenemos más remedio que trasladar los costos a los clientes".
El director ejecutivo del fabricante de preservativos Karex, Goh Miah Kiat, habla durante una entrevista con Reuters en Petaling Jaya, Malasia.
11:07 | 22/04/2026
Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura
Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión con Estados Unidos, mientras Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego pero ratificó el bloqueo naval. El cruce condiciona las negociaciones en Medio Oriente.
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07:28 | 22/04/2026
La guerra, empantanada: Israel ataca a Líbano y EE.UU e Irán están lejos de negociar
La prórroga unilateral de Trump de la tregua el martes sólo desnudó la encerrona en la que se encuentran Estados Unidos, Irán e Israel. La comunidad internacional, en tanto, sigue absorta la nueva escalada.
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Más inflación, comida carísima y crisis: incertidumbre por el estrecho de Ormuz
De prolongarse el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con un bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 21% del petróleo líquido global, se vaticina un incremento de las hambrunas (FAO), un alza de la inflación global (FMI) y un petróleo cercano a los 150 dólares (BlackRock).
17:52 | 21/04/2026
Trump anunció una extensión del alto al fuego sin fecha, pero mantiene el bloqueo
En un posteo en Truth Social el presidente de Estados Unidos aseguró que extenderá el alto al fuego hasta que Irán "presente una propuesta". Teherán todavía no se pronunció.
Posteo de Donald Trump en Truth Social
17:03 | 21/04/2026
Al menos 47 mujeres y niñas fueron asesinadas diariamente en la Franja de Gaza, según ONU
La ONU instó a Israel a que respete el alto al fuego y el derecho internacional, para que pueda recibir ayuda humanitaria sin trabajas y de forma generalizada.
Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza
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Irán no reconoce la prórroga de la tregua de Trump y pide levantar el bloqueo de Ormuz
La televisión pública iraní sostuvo que Teherán "tiene todo el derecho a no observar (la tregua) y a actuar según sus intereses nacionales". De esta manera, la República Islámica reaccionó al anuncio de Trump de este martes de extender -sin fecha clara- el alto el fuego.
JD Vance y jefe de gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif, en un encuentro en la capital pakistaní.
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Giro en Hungría: se queda en la CPI y lanzó una dura advertencia a Netanyahu
Orban, el premier húngaro que perdió las elecciones este mes, había decidido abandonar la Corte Penal Internacional en apoyo a su aliado Netanyahu, luego que le dictaran una orden de detención. Magyar, el premier electo, anunció que dará marcha atrás y que su país ejecutará la orden internacional.
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Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo
Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.