Israel lanza nuevos ataques contra Líbano tras la prórroga de la tregua anunciada por Trump

El ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques contra Líbano luego de acusar a la milicia chií Hezbolá de disparar varios cohetes hacia el norte de Israel. La ofensiva ocurrió pocas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una prórroga de tres semanas de la tregua entre ambos países. Durante la madrugada, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió que el alto el fuego “no es del 100%”. “El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y Hezbolá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, sostuvo en una entrevista con CNN. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.