Las bolsas europeas caen y apuntan a pérdida semanal ante temor al conflicto en Oriente Medio

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas ​europeas caían el viernes y se encaminaban a cerrar la semana a la baja, en un momento ‌en que los inversores ‌seguían preocupados por la falta de avances hacia una resolución del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que seguían de cerca los resultados empresariales.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,5% hasta los 611,04 puntos, a las 0715 GMT. Se encaminaba a registrar una caída semanal del ​2,5% tras cuatro ⁠semanas consecutivas de subidas.

La mayoría de los principales mercados ‌regionales replicaban esta caída.

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La confianza de los inversores se ⁠mantenía frágil a pesar de ⁠los indicios de movimiento diplomático. Israel y Líbano acordaron prorrogar su alto el fuego tres semanas tras una reunión en ⁠la Casa Blanca mediada por el presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó estar ‌dispuesto a esperar "el mejor acuerdo" ‌para poner fin al conflicto con Irán.

Aun así, la ⁠guerra se ha prolongado ya hasta unas ocho semanas, con Washington y Teherán en un punto muerto.

Los mercados han oscilado entre el optimismo de que el fin ​podría estar ‌cerca y la preocupación de que el conflicto se prolongue, sin que haya mucha claridad sobre cuándo podrían aliviarse las tensiones.

El crudo Brent de referencia seguía por encima de los 100 dólares por ⁠barril, mientras el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, lo que aumenta las preocupaciones sobre el suministro energético y la inflación.

Entre los sectores, la mayoría cotizaba en territorio negativo, con el sector aeroespacial y de defensa a la cabeza de las caídas, con un descenso del 2,4%.

El sector tecnológico era el ‌más destacado al alza, con un aumento del 0,7%, impulsado por un repunte del 5,5% en las acciones de SAP , después de que el fabricante alemán de software superara las estimaciones de beneficios del primer trimestre gracias al fuerte crecimiento de su ‌negocio en la nube.

El índice alemán DAX superaba a otros índices europeos importantes y subía un 0,1%, respaldado por las ganancias ‌de SAP.

Los ⁠resultados empresariales europeos han mostrado hasta ahora una relativa resistencia, pero los riesgos crecientes vinculados al ​conflicto de Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo siguen ensombreciendo las perspectivas.

Con información de Reuters