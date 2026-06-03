Hamas advirtió que Israel "pagará un alto precio" y denunció la ruptura del tregua

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) advirtió que Israel "pagará un alto precio" por sus recientes ataques contra la Franja de Gaza. El grupo apuntó contra el incumplimiento del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 y criticó la inacción de los países mediadores y garantes del pacto, diseñado sobre la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

"Ha quedado claro para todos que enfrentamos a un enemigo despreciable que, una vez más, cometió un error de cálculo, confundiendo la flexibilidad con la debilidad y la paciencia con la retirada", sentenció el portavoz del brazo militar de Hamas, Abú Obeida, a través de un comunicado de las Brigadas de Al Qasam. El vocero negó que Israel haya logrado debilitar la estructura del grupo tras el asesinato de sus últimos cuatro líderes y avisó que la cuenta permanece abierta "hasta que paguen por completo".

Obeida remarcó que "la continuación de las masacres y la evasión de las obligaciones por parte de las fuerzas israelíes pone a los mediadores frente a un momento de la verdad". En ese sentido, pidió a la comunidad internacional "no equiparar a la víctima con el victimario" y unir esfuerzos para forzar a Israel a cumplir sus compromisos en lugar de exigirle más concesiones al pueblo palestino.

Las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamas, elevaron las cifras de víctimas a 936 muertos y 2.903 heridos a causa de los bombardeos israelíes desde que teóricamente entró en vigor el alto el fuego. Asimismo, el Ministerio de Sanidad gazatí detalló que se recuperaron 781 cuerpos en las zonas de las que debían retirarse las tropas israelíes según el acuerdo de octubre. Aquel pacto fijaba que el ejército de Israel se mantendría dentro de la denominada "línea amarilla" (que cubría un poco más del 50% del territorio), una delimitación que fue expandida por orden directa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El balance global desde el estallido del conflicto el 7 de octubre de 2023 —cuando una incursión de Hamas dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados en suelo israelí— asciende a 72.945 fallecidos y más de 173.000 heridos en el enclave palestino.

Con información de EuropaPress.