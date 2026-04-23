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Conflicto en Medio Oriente

La nueva advertencia de Trump sobre el fin de la guerra: “No existe plazo definido”

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel hoy jueves 23 de abril. Conocé las últimas novedades sobre el conflicto en Medio Oriente. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la tregua con Irán de manera unilateral, lo que desnudó la falta de acuerdos básicos en Medio Oriente para avanzar con negociaciones y resolver la guerra que lanzaron Washington y su aliado israelí a finales de febrero. Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu sigue violando el alto el fuego anunciado con Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

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Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible

Se eliminó un mecanismo que penalizaba económicamente a las empresas generadoras que no contasen con el combustible que habían declarado previamente.

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Hace 7 horas

“No existe plazo definido” para poner fin a guerra contra Irán, dijo Trump 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “no existe un plazo definido” para poner fin a la guerra contra Irán, que ya lleva casi dos meses.

 

“No hay ninguna presión de tiempo” con respecto al cese al fuego ampliado o a las nuevas conversaciones de paz, dijo Trump a Fox News. “La gente dice que quiero ponerle fin por las (elecciones) intermedias, pero no es cierto”, afirmó.

 

Inicialmente, el presidente dijo que la guerra, iniciada el 28 de febrero, duraría entre cuatro y seis semanas. El martes, Trump aseveró que ampliaría dos semanas el cese al fuego, que debía expirar hoy miércoles por la noche, con el fin de dar más tiempo a Irán para elaborar una propuesta unificada para nuevas conversaciones.

 

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo hoy a los reporteros que Trump no ha establecido un plazo para recibir la propuesta iraní. “Finalmente, el plazo será dictado por el comandante en jefe”, dijo. Trump podría ampliar el cese al fuego con Irán entre tres y cinco días más, informó hoy el medio noticioso estadounidense en línea Axios, que citó a tres funcionarios de Estados Unidos.

 

Por su parte, el comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Vahidi, y sus subalternos, rechazaron gran parte de lo que los propios negociadores iraníes había discutido durante la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán a principios de este mes, señaló el reporte.

Hace 8 horas

Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura 

Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión con Estados Unidos, mientras Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego pero ratificó el bloqueo naval. El cruce condiciona las negociaciones en Medio Oriente.

 

 

Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura 

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y disparó contra tres barcos mercantes en el estrecho de Ormuz, incautando dos de ellos y elevando la tensión con Estados Unidos. En paralelo, Donald Trump extendió la tregua pero mantuvo el bloqueo naval, advirtiendo que “muchas bombas empezarán a estallar” si no hay acuerdo.  

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Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos

Tres consultoras demostraron que Donald Trump enfrenta una desaprobación altísima y una caída en su imagen positiva que roza los 30 puntos.

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Por la guerra, el mayor fabricante de preservativos podría aumentar sus precios un 30%

En diálogo con Reuters, el director ejecutivo de Karex advirtió: "No tenemos más remedio que trasladar los costos a los clientes". 

El director ejecutivo del fabricante de preservativos Karex, Goh Miah Kiat, habla durante una entrevista con Reuters en Petaling Jaya, Malasia.

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11:07 | 22/04/2026

Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura 

Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión con Estados Unidos, mientras Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego pero ratificó el bloqueo naval. El cruce condiciona las negociaciones en Medio Oriente.

 

 

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07:28 | 22/04/2026

La guerra, empantanada: Israel ataca a Líbano y EE.UU e Irán están lejos de negociar

La prórroga unilateral de Trump de la tregua el martes sólo desnudó la encerrona en la que se encuentran Estados Unidos, Irán e Israel. La comunidad internacional, en tanto, sigue absorta la nueva escalada.

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20:20 | 21/04/2026

Más inflación, comida carísima y crisis: incertidumbre por el estrecho de Ormuz

De prolongarse el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con un bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 21%  del petróleo líquido global, se vaticina un incremento de las hambrunas (FAO), un alza de la inflación global (FMI) y un petróleo cercano a los 150 dólares (BlackRock). 

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17:52 | 21/04/2026

Trump anunció una extensión del alto al fuego sin fecha, pero mantiene el bloqueo

En un posteo en Truth Social el presidente de Estados Unidos aseguró que extenderá el alto al fuego hasta que Irán "presente una propuesta". Teherán todavía no se pronunció. 

Posteo de Donald Trump en Truth Social

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17:03 | 21/04/2026

Al menos 47 mujeres y niñas fueron asesinadas diariamente en la Franja de Gaza, según ONU

La ONU instó a Israel a que respete el alto al fuego y el derecho internacional, para que pueda recibir ayuda humanitaria sin trabajas y de forma generalizada.

Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza

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07:08 | 21/04/2026

Irán no reconoce la prórroga de la tregua de Trump y pide levantar el bloqueo de Ormuz

La televisión pública iraní sostuvo que Teherán "tiene todo el derecho a no observar (la tregua) y a actuar según sus intereses nacionales". De esta manera, la República Islámica reaccionó al anuncio de Trump de este martes de extender -sin fecha clara- el alto el fuego. 

JD Vance y jefe de gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif, en un encuentro en la capital pakistaní.

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16:16 | 20/04/2026

Giro en Hungría: se queda en la CPI y lanzó una dura advertencia a Netanyahu

Orban, el premier húngaro que perdió las elecciones este mes, había decidido abandonar la Corte Penal Internacional en apoyo a su aliado Netanyahu, luego que le dictaran una orden de detención. Magyar, el premier electo, anunció que dará marcha atrás y que su país ejecutará la orden internacional.

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13:37 | 20/04/2026

Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo

Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.

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07:58 | 20/04/2026

Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"

El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.

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06:55 | 20/04/2026

Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones

El mandatario estadounidense se mostró optimista en una entrevista con Fox News, mientras su vice viaja a Pakistán, país mediador. El canciller iraní, sin embargo, descartó estar dialogando ahora con EE.UU. y le exigió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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15:47 | 19/04/2026

Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona

Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.

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