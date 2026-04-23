La nueva advertencia de Trump sobre el fin de la guerra: “No existe plazo definido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “no existe un plazo definido” para poner fin a la guerra contra Irán, que ya lleva casi dos meses.

“No hay ninguna presión de tiempo” con respecto al cese al fuego ampliado o a las nuevas conversaciones de paz, dijo Trump a Fox News. “La gente dice que quiero ponerle fin por las (elecciones) intermedias, pero no es cierto”, afirmó.

Inicialmente, el presidente dijo que la guerra, iniciada el 28 de febrero, duraría entre cuatro y seis semanas. El martes, Trump aseveró que ampliaría dos semanas el cese al fuego, que debía expirar hoy miércoles por la noche, con el fin de dar más tiempo a Irán para elaborar una propuesta unificada para nuevas conversaciones.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo hoy a los reporteros que Trump no ha establecido un plazo para recibir la propuesta iraní. “Finalmente, el plazo será dictado por el comandante en jefe”, dijo. Trump podría ampliar el cese al fuego con Irán entre tres y cinco días más, informó hoy el medio noticioso estadounidense en línea Axios, que citó a tres funcionarios de Estados Unidos.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Vahidi, y sus subalternos, rechazaron gran parte de lo que los propios negociadores iraníes había discutido durante la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán a principios de este mes, señaló el reporte.