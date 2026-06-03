Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, en el marco de las negociaciones que ambas partes mantienen para intentar poner fin al conflicto que se extiende desde hace más de tres meses.

La declaración fue realizada durante una entrevista en el podcast Pod Force One, donde el mandatario sostuvo que Teherán ya accedió a una de las principales exigencias de Washington. "Irán ha acordado no tener armas nucleares", afirmó el mandatario durante la conversación.

Según informó la agencia Reuters, el presidente estadounidense también señaló que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, participa de las conversaciones y respalda el proceso de negociación. Según explicó, aunque recibió informes sobre el delicado estado de salud del dirigente iraní, este continúa involucrado en las tratativas diplomáticas. Trump incluso dejó abierta la posibilidad de un encuentro personal con Khamenei si las circunstancias lo permiten.

Las declaraciones llegan en un momento clave de las negociaciones entre Washington y Teherán. En los últimos meses, Trump había insistido en que cualquier acuerdo debía garantizar que Irán no desarrollara armamento nuclear y había advertido sobre posibles acciones militares si no se alcanzaba un entendimiento.

Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación pública por parte de las autoridades iraníes respecto de la afirmación del presidente de EE.UU. Teherán sostuvo históricamente que su programa nuclear tiene fines pacíficos y rechaza las acusaciones de buscar la fabricación de armas atómicas.

Las conversaciones forman parte de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo más amplio que permita reducir las tensiones en Medio Oriente y avanzar hacia el fin de las hostilidades que comenzaron a fines de febrero. Aunque ambas partes mantienen contactos, persisten diferencias sobre varios puntos centrales de una eventual negociación.