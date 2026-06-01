Líbano y EE.UU. anuncian una tregua con Israel que deja en pie la ocupación militar

Se levanta humo tras un ataque israelí en Kfar Tebnit, Líbano

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció esta tarde que el Líbano y la milicia chiita Hezbolá habían llegado a un acuerdo de no agresión, el mismo día que Irán frenó las negociaciones con Washginton por la escalada de violencia en esa región. Sin embargo, el acuerdo se ciñe solo a los suburbios de Beirut, la capital libanesa. Esto implica, de hecho, el reconocimiento de la ocupación israelí en el sur del país que ya alcanza a cerca del 20% del territorio nacional. El primer ministro israelí Benjamín Ntenayhu afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán "actuando según lo planeado en el sur" del país.

Posteo de Donald Trump en Truth Social

En abril pasado antes de llegar a la tregua que se supone que está vigente, Estados Unidos e Israel intentaron avanzar en un acuerdo con el gobierno libanés peor la decisión de dejar afuera de las negociaciones a la milicia Hezbolá hizo fracasar esa negociación porque el grupo chiita además de ser un brazo armado también integra la coalición de gobierno liderada por el primer ministro Nawaf Salam. La coalición de gobierno que se consolidó a inicios de 2025 tras dos años de estancamiento político y en medio de la cruenta guerra regional entre Israel, Hamas y el Hezbolá, se propuso implementar las reformas necesarias para desbloquear la financiación de los donantes internacionales, supervisar un frágil alto el fuego entre las partes en disputa y "reconstruir el país".

El acuerdo

En su mensaje en Truth Social, Trump dejó en claro que Netanyahu "no enviará tropas a Beirut" y dijo que tras haber hablando con altas fuentes de Hezbolá la milicia se comprometió a "cesar todos los disparos".

La comunicación que hizo el gobierno libanés también fue en los mismos términos: "Bajo el arreglo propuesto, los ataques israelíes en los suburbios sureños de Beirut cesarían a cambio de que Hezbolá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel", indicó la embajada libanesa en Washington. En el comunicado, la embajada también sostuvo que el alto el fuego se "extendería" a todo el territorio libanés, aunque este punto fue desmentido por Netanyahu al asegurar que continuará con sus operaciones en el sur del país, lo que significa de hecho una apropiación de cerca de 1.500 kilómetros que representan el 20% del territorio del país.

La embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Maawad, le comunicó los avances al presidente libanés Joseph Aoun, y anunció que habrá nuevas reuniones de negociación este martes y miércoles.

Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva en territorio libanés con órdenes de ataque contra los suburbios de Beirut, a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril. El miércoles pasado, Netanyahu declaró ejército unilateralmente como zona de combate a casi 1.500 kilómetros cuadrados del sur de Líbano y ordenó la evacuación de miles de habitantes que viven allí. Algunas voces diplomáticas europeas y de organismos internacionales expresaron su repudio y preocupación, pero no más. Al día siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró que dio la orden de ocupar el 70% de la Franja de Gaza y dejó claro que seguirá avanzando.