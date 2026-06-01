Cavallo presionó a Milei por el fin del cepo y planteó dos claves para bajar la inflación

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió este lunes a respaldar aspectos centrales del programa económico del Gobierno, aunque advirtió que la baja de la inflación dependerá de nuevos avances en materia cambiaria y financiera. También insistió con la necesidad de eliminar completamente el cepo al mercado de cambios y señaló dos factores que considera determinantes para consolidar la estabilidad macroeconómica.

Según planteó, la acumulación de reservas internacionales y el crecimiento del crédito bancario en dólares son las principales herramientas para acelerar el proceso de desinflación y sostener la recuperación económica. A su juicio, el ajuste fiscal continuará siendo importante, aunque su capacidad para seguir reduciendo la inflación será cada vez más acotada.

Cavallo sostuvo que el fortalecimiento de las reservas del Banco Central es una condición clave para mejorar la confianza de los mercados. Afirmó que la compra de divisas por parte de la autoridad monetaria fue una de las decisiones más relevantes de los últimos meses porque contribuye a reducir el riesgo país y a mejorar las condiciones de financiamiento.

Las definiciones de Cavallo que presionan al Gobierno

“La acumulación de reservas es importante porque ayuda a disminuir el riesgo país y mejora las condiciones para el financiamiento tanto público como privado”, señaló el ex funcionario al analizar la evolución reciente de la economía. El economista también hizo foco en la necesidad de ampliar el crédito en moneda estadounidense. Según explicó, el crecimiento de los depósitos en dólares debería traducirse en una mayor oferta de préstamos destinados a financiar inversiones, capital de trabajo y proyectos productivos.

“Es importante que los bancos puedan expandir el crédito en dólares utilizando los depósitos que reciben, para financiar inversiones y actividades productivas”, remarcó. A su entender, las restricciones que aún persisten sobre el uso de esos fondos limitan el potencial de crecimiento de la economía.

En paralelo, Cavallo reiteró su reclamo para avanzar hacia una eliminación total del cepo cambiario. Consideró que la flexibilización implementada hasta el momento representa un avance, pero sostuvo que todavía quedan restricciones que afectan el normal funcionamiento del sistema financiero. “El dólar podrá desempeñar plenamente todas las funciones monetarias sólo cuando desaparezcan las restricciones al movimiento de capitales”, afirmó. Para el ex ministro, una apertura cambiaria completa ayudaría a despejar incertidumbres sobre el tipo de cambio, reducir el riesgo país y atraer nuevas inversiones.

Además, señaló que la consolidación de un esquema bimonetario requiere una mayor integración entre el peso y el dólar dentro del sistema financiero, permitiendo que ambas monedas puedan utilizarse con normalidad para ahorrar, invertir y financiar actividades económicas.

Las declaraciones de Cavallo se produjeron en un contexto en el que el Gobierno todavía no puede estabilizar la inflación. En ese marco, el exfuncionario insistió en que la estabilidad de largo plazo no dependerá únicamente del equilibrio fiscal, sino también de la capacidad para fortalecer las reservas y desarrollar un mercado de crédito más profundo.

“La contribución del ajuste fiscal a la desinflación será cada vez menor; por eso resultan fundamentales la acumulación de reservas y la expansión del crédito”, concluyó.