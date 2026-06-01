Cómo será la recuperación de Leandro Paredes de cara al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cómo sigue la recuperación de Leandro Paredes pensando en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

A menos de dos semanas del comienzo del Mundial 2026, una de las principales preocupaciones en la Selección Argentina pasa por la situación física de Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Juniors sufrió una lesión muscular recientemente y trabaja a contrarreloj con un plan específico para intentar llegar en condiciones al debut ante Argelia, que tendrá lugar el martes 16 de junio por la primera fecha del grupo J.

El volante sufrió una distensión en el isquiotibial derecho luego del encuentro entre el 'Xeneize' y Universidad Católica de Chile por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que el cuadro argentino no logró la clasificación y terminó en puestos de repechaje para Sudamericana. Esa molestia lo dejó inmediatamente al margen de los compromisos amistosos previos al Mundial frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente, y obligó a modificar su preparación en plena cuenta regresiva hacia el torneo.

Cuál es el plan de Paredes para llegar al 100% al debut de Argentina en el Mundial

Según reveló el periodista Martín Arévalo, el ex volante de la Roma comenzó un tratamiento especial con el objetivo de acelerar los tiempos habituales de recuperación, con un procedimiento que consiste en la aplicación de plasma rico en plaquetas. Esta alternativa busca favorecer la rehabilitación de la distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, con la urgencia de llegar plenamente a la presentación de la 'Albiceleste' en el certamen; a ese trabajo se le suman distintas sesiones de kinesiología bajo seguimiento médico permanente.

Paredes sufrió una distensión en la previa de Boca vs. Universidad Católica y ahora busca recuperarse a contrarreloj para llegar al debut en el Mundial.

La intención es que este tratamiento le permita evolucionar favorablemente y acercarse en la mejor condición posible al estreno mundialista frente a Argelia. Entre el momento de la lesión y ese partido pasarán 19 días, un margen menor al que suele recomendarse en este tipo de cuadros musculares, aunque dentro del cuerpo médico mantienen la expectativa de que pueda completar la recuperación a tiempo.

Las imágenes que se viralizaron el jueves mostraron el momento en que el futbolista sintió la molestia durante la entrada en calor previa al partido de Boca ante Universidad Católica, mientras practicaba tiros libres. Aun así disputó el encuentro y recién al día siguiente se realizó los estudios que confirmaron la lesión. "Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio pero no iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo", declaró minutos después del pitazo final en diálogo con los medios y en ese momento generó preocupación en el combinado nacional.

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