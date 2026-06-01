Donar salva vidas: Formosa impulsó una amplia campaña de concientización sobre la donación de órganos

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” junto al CucaiFor desarrolló una amplia agenda de actividades en Formosa. La iniciativa incluyó charlas, encuentros educativos y jornadas de concientización destinadas a promover la importancia de la donación de órganos.

Durante todo el mes, las acciones se desplegaron en distintas instituciones educativas y espacios de formación de la provincia, con el objetivo de acercar información clara y promover el diálogo social sobre la donación de órganos y tejidos.

Entre los establecimientos alcanzados donde se brindaron charlas se puede mencionar: la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UBLaP), la Escuela NEPyFP Nº 1 del barrio San Agustín, la EPES Nº 95 “Evita”, la Universidad Siglo 21 sede Formosa y distintos espacios comunitarios como el Galpón “G”, donde se realizaron jornadas junto al personal policial.

Estas actividades buscaron reforzar la idea de que la donación de órganos no solo es un acto médico, sino también un gesto profundamente social basado en la solidaridad y el compromiso colectivo.

Educación, empatía y participación comunitaria

A lo largo de las jornadas, profesionales del sistema de salud trabajaron junto a estudiantes, docentes y fuerzas de seguridad en la difusión de información clave sobre la donación de órganos y tejidos. El eje central fue la importancia de hablar del tema en la comunidad y derribar mitos, promoviendo una mayor conciencia sobre el impacto positivo que tiene la donación en la vida de los pacientes en lista de espera.

Desde el Hospital de Alta Complejidad y el CucaiFor destacaron que la educación cumple un rol fundamental en la construcción de una sociedad donante, ya que permite generar conocimiento y fomentar decisiones informadas.

Testimonios que ponen en valor la vida

Como cierre de las actividades, el viernes 29 de mayo se realizó un acto conmemorativo que contó con la participación de pacientes trasplantados y familiares de donantes. En ese espacio, los testimonios estuvieron atravesados por experiencias de vida marcadas por la esperanza, la empatía y la posibilidad de una segunda oportunidad gracias a la donación de órganos.

Además, durante la jornada se desarrollaron actividades recreativas con alumnos de la Escuela “Sarmiento”, quienes participaron de propuestas educativas orientadas a promover valores como la solidaridad, el cuidado de la vida y el compromiso social desde edades tempranas.

Un compromiso permanente con la donación de órganos

Desde el Hospital de Alta Complejidad y el CucaiFor remarcaron que el trabajo de concientización se realiza de manera permanente durante todo el año, entendiendo que cada instancia de información puede ser decisiva para salvar vidas.

Subrayaron que la construcción de una sociedad más solidaria requiere la participación activa de todos los sectores, desde el ámbito educativo hasta las instituciones públicas y la comunidad en general.

En ese sentido, destacaron que cada acción de difusión, cada conversación y cada decisión contribuyen a fortalecer la cultura de la donación en la provincia de Formosa.