Cepeda moderó las denuncias sobre el conteo rápido en Colombia: "No hemos encontrado evidencia"

El candidato presidencial del oficialismo Iván Cepeda moderó las críticas que había anohe junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, al sistema de conteo rápido de las elecciones que dieron como resultado un balotaje contra el postulante de la derecha, Abelardo De La Espriella. De cara a la segunda vuelta, los dirigentes que perdieron ya comienzan a jugar su propio partido: en estas semanas hasta el 21 de junio, le darán apoyo a uno u otro candidato.

Alegando supuestas modificaciones en el patrón que usó la empresa privada encargada del conteo rápido, Petro lanzó en sus redes sociales: "El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante". Sin embargo, tanto sus propios dirigentes como la Justicia pusieron paños fríos y se despegaron de esa declaración.

"No hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", declaró Cepeda en una conferencia de prensa en la que no respondió preguntas.

Por su parte, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, también desmintió la acusación que hizo Petro a tres semanas del balotaje. "En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente", djo Eljach a los medios locales. "Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados", agregó.

Por su parte, los dos candidatos ya se apuraron mutuamente para verse las caras en un debate pre electoral, pero no se pusieron de acuerdo aún en el escenario: mientras De La Espriella desafió a que se vean las caras en el debate propuesto por la revista de ultraderecha Semana, Cepeda no quiso dar precisiones sobre dónde podría ser el intercambio. "Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer Iván Cepeda es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar", tuiteó el candidato opositor, a lo que Cepeda consignó: "Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer".

Los pedidos a los candidatos de centro

Inmediatamente después de que se confirmara que había balotaje, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, pateó el tablero y anunció su apoyo a De La Espriella, cuando muchos esperaban que se inclinara por el otro postulante. "De manera personal, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó en diálogo con la prensa.

Ante este escenario, dirigentes oficialistas ya comenzaron a pedirles a los otros candidatos de la primera vuelta que apoyen a Cepeda, como hizo el senador Orlando De La Hoz con una carta abierta al postulante Sergio Fajardo. "Este no es el tiempo de las distancias ni de los cálculos. Es el momento de la responsabilidad y de la grandeza. Es la hora de tender puentes entre quienes, desde distintas esquinas del espectro democrático, compartimos la convicción de que el país no puede retroceder hacia escenarios que fracturen nuestra sociedad", escribió De La Hoz y agregó: "Quiero invitarlo, con el mayor respeto, franqueza y humanidad, a abrir un espacio de diálogo sincero. Un encuentro que nos permita consolidar una gran Juntanza por la Vida y rodear con decisión la propuesta que hoy lidera Iván Cepeda, unificando esfuerzos éticos y políticos para asegurar el triunfo de las libertades en la segunda vuelta presidencial. Este debe ser un llamado amplio, generoso y transformador para responder a los millones de ciudadanos que esperan grandeza de sus liderazgos".