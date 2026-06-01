¿Izquierda o derecha? Brujos peruanos, sin consenso sobre quién ganará balotaje presidencial

Los candidatos a la presidencia de Perú Fujimori y Sánchez asisten a un debate previo a la segunda vuelta

Los ​brujos de Perú no se pusieron de acuerdo el lunes sobre quién ganará la presidencia del país el 7 de junio, si la ‌derechista candidata Keiko Fujimori o ‌el izquierdista Roberto Sánchez, pese a vistosos rituales al borde de una playa de Lima.

Vestidos con trajes multicolores, sombreros y plumas sobre la cabeza los chamanes invocaron con raros gritos a los dioses andinos portando las fotos de los candidatos sobre un manto flores en la arena, para presagiar el resultado de los comicios que, según las últimas encuestas, anticipan ​un apretado final.

"Yo ⁠he podido visualizar que la señora Keiko Sofía Fujimori va ser la ‌presidenta del Perú porque el pueblo quiere un cambio, ⁠muchos lo critican por el papá, por ⁠el hermano; pero ella aún no ha gobernado", dijo el brujo Juan de Dios en el ritual.

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"Los Apus (espíritus sagrados de las montañas según la cosmovisión ⁠andina) y los vientos le favorecen", agregó.

Fujimori, hija del fallecido ​expresidente Alberto Fujimori y que postula por cuarta vez, ‌aventaja por estrecho margen a Sánchez, ‌pero más de un cuarto de los votantes siguen indecisos o ⁠planean anular su voto, según recientes sondeos, que reflejan una profunda polarización y la crisis política de un país que ha tenido ocho mandatarios desde 2018.

La ceremonia, muy tradicional entre chamanes frente a una gran ​acontecimiento, se realizó ‌al costado de un acantilado de rocas llamado "El Salto del Fraile", donde según la tradición limeña un sacerdote se quitó la vida por amor hace dos siglos lanzándose al mar y que ahora está convertido en un lugar turístico.

Uno de los ⁠chamanes, fumando un gran cigarro, arrojaba humo de su boca sobre una muñeca vestida color naranja con la "K" del símbolo del partido de Fujimori, mientras que otros hacían sonar sonajas sobre la foto de la candidata de 51 años.

"Vemos que el señor Sánchez es quien se va llevar el triunfo, pero desgraciadamente hay muchas cosas que no están bien y van a salir a ‌la luz", dijo Ana María Simeon, una bruja que usa raíces y flores para "bloquear" la mala energía.

"Si va a llegar este señor ya sea por manos de terceros, influencias o la corrupción como dicen (...) queremos que haga las cosas para bien, no queremos ser como Cuba, no queremos ser como Venezuela", ‌dijo sobre Sánchez, de 57 años y que postula con el apoyo del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que está preso por intentar cerrar el Congreso a ‌fines del 2022.

Durante ⁠el ritual, los chamanes danzaron sobre las fotos de los candidatos en medio de graves sonidos de un instrumento de ​caracol, y frotaron las imágenes con un "cuy" o conejillo de las indias, considerado como un poderoso instrumento de diagnóstico y para absorber enfermedades, según la tradición andina.

Con información de Reuters