DT Croacia da a conocer lista definitiva para el Mundial, en la que destacan Modric y Gvardiol

El capitán de Croacia, Luka Modrić, liderará a su selección en lo que se prevé que sea la última participación en un Mundial del ganador del Balón de Oro de 2018, después de que el entrenador Zlatko Dalic diera a conocer el lunes una convocatoria de 26 jugadores sin cambios.
Dalic se ha ceñido a la lista provisional anunciada el 18 de mayo, descartando a los siete jugadores suplentes.
Modrić, de 40 años, tendrá una última oportunidad de guiar a Croacia hacia la gloria mundialista, tras haber llevado al equipo a quedar subcampeón en Rusia en 2018 y a alcanzar el tercer puesto en Qatar cuatro años después.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La plantilla de Dalic combina experiencia y juventud, especialmente en defensa, donde al jugador del Manchester City Josko Gvardiol se une el prometedor juvenil Luka Vuskovic, que está adquiriendo experiencia cedido en el Hamburgo.
Croacia afronta una difícil campaña en el Grupo L contra Inglaterra, Ghana y Panamá.
A continuación, la plantilla dada a conocer el lunes:
Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City)
Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Kristijan Jakic (Augsburgo), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo SV)
Centrocampistas: Luka Modrić (Milán), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sucic (Inter de Milán), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka)
Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)
Con información de Reuters