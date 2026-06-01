DT Croacia da a conocer lista definitiva para el Mundial, en la que destacan Modric y Gvardiol

FOTO ARCHIVO-Luka Modric de Croacia en acción en un partido de Clasificación de la UEFA al Mundial ante Montenegro

​El capitán de Croacia, Luka Modrić, liderará a su selección en lo ‌que se ‌prevé que sea la última participación en un Mundial del ganador del Balón de Oro de 2018, después de que el entrenador Zlatko Dalic diera a conocer el lunes una convocatoria ​de 26 ⁠jugadores sin cambios.

Dalic se ha ceñido ‌a la lista provisional ⁠anunciada el 18 de ⁠mayo, descartando a los siete jugadores suplentes.

Modrić, de 40 años, tendrá una última oportunidad ⁠de guiar a Croacia hacia ​la gloria mundialista, tras ‌haber llevado al equipo ‌a quedar subcampeón en Rusia en ⁠2018 y a alcanzar el tercer puesto en Qatar cuatro años después.

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La plantilla de Dalic combina experiencia ​y juventud, ‌especialmente en defensa, donde al jugador del Manchester City Josko Gvardiol se une el prometedor juvenil Luka Vuskovic, que está adquiriendo ⁠experiencia cedido en el Hamburgo.

Croacia afronta una difícil campaña en el Grupo L contra Inglaterra, Ghana y Panamá.

A continuación, la plantilla dada a conocer el lunes:

Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor ‌Pandur (Hull City)

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Kristijan Jakic (Augsburgo), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo SV)

Centrocampistas: Luka Modrić (Milán), ‌Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sucic (Inter ‌de Milán), ⁠Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante ​Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

Con información de Reuters