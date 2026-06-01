Monteoliva habló sobre el caso Agostina Vega y pidió "conocer la verdad completa"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció este lunes sobre el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada tras haber estado desaparecida durante una semana en la ciudad de Córdoba, y afirmó que "seguramente sea categorizado como un femicidio"

Monteoliva reclamó que se conozca "la verdad completa" detrás del asesinato de Vega, ya que consideró que es "lo más importante". En este sentido, sostuvo que la investigación "no está cerrada" y que "seguramente sea categorizada como femicidio". Claudio Gabriel Barrelier (33) es el único detenido y sospechoso del crimen hasta el momento.

“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante las horas en las que se consuma el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”. Y afirmó que “el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa, aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como autoridades, funcionarios, como sociedad, familias, padres madres. Lo mejor es tener la verdad completa”, expuso la ministra en conferencia de prensa.

Cambio de calificación

La funcionaria estuvo presente en Córdoba el sábado por la mañana, unas horas antes de que se encontraran los restos de la joven en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, y mantuvo un encuentro con su par cordobés, Juan Pablo Quinteros. “Luego de conocer todo lo que se había avanzado hasta ese momento, me dijeron ‘es cuestión de horas, estamos muy cerca de finalizar con los hallazgos'. Y así fue. Cuando llegué tenía la llamada con los resultados lamentables del hallazgo del cuerpo de esta jovencita”.

También reveló que le pidió a Quinteros que "se conozca toda la verdad", pero teniendo en cuenta lo más importante: "Conocer la verdad completa, en los tiempos que da la Justicia, por supuesto, reconociendo la situación de una familia, de un padre y de una madre. Pero la verdad completa”.

Por otro lado, Monteoliva se refirió al trabajo del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, quien fue criticado duramente luego de una polémica conferencia de prensa que brindó este fin de semana. “Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el trabajo y el alcance de la Justicia. Quienes somos auxiliares de la Justicia ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos. Respondemos al lineamiento que da el fiscal”, indicó.

También remarcó el despliegue realizado durante la búsqueda de la menor y la investigación del caso, y resaltó los recursos con los que cuenta la provincia para abordar estas situaciones.

¿Qué pasó con Agostina Vega?

Vega había salido de la casa de su madre en el barrio General Mosconi al rededor de las 22.30 del sábado 23 de mayo. Barrelier fue la última persona registrada junto a la adolescente, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, del barrio Cofico, según las cámaras de seguridad de la zona. Esta situación desarmó una de las versiones del detenido, en la que indicó que quien ingresaba a su domicilio era su hija en realidad.

Un domo policial registró el ingreso del detenido a la zona donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente el lunes alrededor de las 11:45 y habría salido de allí unos 30 minutos después, según informó La Voz.

Además, el entrecruzamiento de datos de las antenas telefónicas permitió ubicar el celular del acusado en ese mismo sector durante ese periodo de tiempo. Otra cámara lo registró cargando un balde de 20 litros y bolsas de consorcio a un Ford Ka negro. En paralelo, los investigadores hallaron pruebas en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Allí se detectaron manchas de sangre y paredes lavadas con lavandina, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se produjo en ese lugar.

Los rastrillajes en Ampliación Ferreyra también forman parte de los próximos pasos. Se busca recuperar restos y evidencias que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos. El análisis de cámaras de seguridad y datos de geolocalización vinculó al Ford Ka negro con la zona del hallazgo, lo que constituye un elemento central en la causa.