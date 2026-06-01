Los pesquisas que buscan esclarecer el crimen de Agostina Vega, de 14 años, dieron con una pieza clave en las últimas horas. Se trata de una serie de imágenes captadas por una cámara de seguridad de un domo policial ubicado a 400 metros del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. Allí, los efectivos encontraron el sábado los restos de la adolescente.

Las grabaciones muestran a Claudio Barrelier, el único detenido e imputado hasta el momento, ingresando a ese sector el lunes 25 de mayo a las 11.45. Para ese entonces, Agostina ya llevaba más de un día desaparecida (fue vista por última vez el sábado 23). El acusado manejaba un Ford Ka negro que, según determinó la Justicia, le había prestado su amante.

El vehículo ya había sido individualizado en la causa. Las imágenes probaron que Barrelier entró al barrio a las 11.45 y salió a las 12.15, media hora después. Adentro de Ampliación Ferreyra no hay cámaras que permitan seguir su recorrido, pero la triangulación de antenas telefónicas también ubicó al imputado en esa zona en el mismo horario.

El hallazgo del cuerpo y las incógnitas que persisten

Pasadas las 14 horas del sábado, los equipos de búsqueda encontraron los restos de Agostina entre los pastizales del descampado. La noticia le fue comunicada a la familia minutos antes; la madre sufrió una descompensación y debió ser internada.

El lugar tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. Desde el viernes se había convertido en el epicentro de la búsqueda, luego de que las autoridades confirmaran que Barrelier había estado allí después de ser grabado en su casa con la víctima.

Ahora, los investigadores intentan esclarecer varios puntos oscuros:

¿Por qué Barrelier eligió ese descampado para descartar el cuerpo?

¿Contó con la ayuda de alguien más? La familia de Agostina, sobre todo su abuelo y su padre, manifestaron su sospecha de que hay más involucrados.

¿Cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka negro, que habría sido utilizado para trasladar los restos? El vehículo fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.

Por el momento, Barrelier sigue siendo el único detenido, pero la fiscalía no descarta la posible participación de otras personas en el crimen. La causa continúa abierta y se esperan nuevos avances en las próximas horas.