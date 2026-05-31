El Gobierno provincial y el Banco Rioja evalúan medidas urgentes para aliviar las deudas de los empleados públicos

Por la crisis económica que atraviesan los trabajadores a nivel nacional, el Gobierno provincial y el Banco Rioja evalúan medidas urgentes para postergar y aliviar las deudas de los empleados públicos. En esta oportunidad, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, analizó la posibilidad de avanzar en un programa de desendeudamiento junto a herramientas financieras.

"Sabemos del estado de endeudamiento que hoy tiene el empleado público en La Rioja, en especial con el Banco Rioja y con tarjetas de crédito. Muchos empleados han tomado créditos con el banco", expresó el funcionario en diálogo con Rioja Virtual Radio, aunque hasta el momento no hay precisiones concretas sobre su alcance.

"Se está estudiando y se evalúa la posibilidad de postergar o aliviar el bolsillo del empleado público que hoy prácticamente destina todo su sueldo para pagar estas deudas. Pero aún esto no tiene ninguna resolución, está en etapa de estudio", indicó Herrera. Según datos del Banco Rioja, el nivel de incumplimiento pasó de un histórico 2,5% a ubicarse actualmente entre el 12% y el 13%, reflejando el deterioro del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento familiar.

Lectura bancaria

El Banco Rioja advirtió que una gran parte de las compras realizadas actualmente con tarjeta de crédito están destinadas a alimentos y medicamentos, reflejando el impacto de la crisis económica sobre los hogares riojanos y el creciente nivel de endeudamiento familiar.

En este contexto, la entidad financiera provincial lanzó semanas atrás una línea de refinanciación destinada a clientes con tarjeta Mastercard, que permite cancelar el saldo total mediante un préstamo personal y reorganizar el pago en cuotas fijas adaptadas a los ingresos de cada familia. El plan está dirigido exclusivamente a usuarios del banco que posean tarjeta Mastercard.

Las deudas de las familias

La situación en La Rioja se inscribe en una problemática que se replica a nivel nacional. Según datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el 91,7% de las familias argentinas mantiene actualmente algún tipo de deuda y el mismo porcentaje registra atrasos superiores a los 30 días en sus pagos.

El informe también evidencia un fuerte incremento en la acumulación de obligaciones financieras. Apenas el 14,7% de los hogares tiene una sola deuda, mientras que el 61,8% acumula entre dos y tres compromisos y un 23,5% supera ese nivel.

Este último grupo mostró un crecimiento acelerado en los últimos dos años: pasó del 8% en 2024 a más del 23% en 2026, consolidando un escenario de endeudamiento estructural.

La situación se agrava al analizar el estado de esas deudas. Solo el 18,2% se encuentra en condición regular, mientras que el 47% ya enfrenta gestiones de cobranza y un 34,5% ingresó en instancia judicial.

Los datos reflejan un deterioro económico que atraviesa no solo a La Rioja sino a gran parte del país, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, la inflación, el desempleo y el aumento sostenido de los gastos básicos en los hogares.