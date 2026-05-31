A dos semanas de la desaparición de Axel González, el fiscal de Derechos Humanos se apartó del caso

El caso por la desaparición de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el 17 de mayo en la localidad chaqueña de Fontana, ingresó en una fase clave. La investigación cambió de rumbo luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declarara incompetente para continuar al frente del expediente. De esta manera, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Investigaciones N°14.

Santos consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una imputación contra efectivos policiales por desaparición forzada o delitos vinculados a violencia institucional. Esta semana, los siete detenidos fueron imputados por encubrimiento y los agentes investigados fueron trasladados a otra comisaría.

Desde la familia de Axel hay desconfianza en la cúpula policial y en el gobierno de Leandro Zdero: según detalló El Diario de la Región, advierten que hay un intento de desviar la atención del caso para no investigar a los agentes sospechosos y encasillar a la desaparición del joven como un “simple conflicto entre civiles” vinculados al narcotráfico o narcomenudeo.

El Comité de Prevención de la Tortura de Chaco pudo constatar que la madre del joven desaparecido intentó realizar la denuncia en la Comisaría Segunda de Fontana, pero el personal se negó a tomársela. Finalmente, debió dirigirse a la Zona Metropolitana, donde señaló directamente a dos agentes de la mencionada seccional de Fontana como sospechosos.

Por otra parte, a pesar de haber obtenido vista del expediente, el Comité denunció que la Fiscalía de Derechos Humanos no subía las pruebas documentales al sistema digital judicial, lo que imposibilitaba el trabajo del organismo en estos casos y demoraba la solicitud de medidas judiciales urgentes que esclarezcan el hecho.

"El secretario de la Fiscalía señaló que era un expediente en reserva, pero en la Justicia provincial no existe el secreto de sumario. Cuando nosotros como Comité somos autoridad para solicitar acceso a expedientes. También desde Órgano de Control Institucional (OCI) nos negaron ver las cámaras y los libros de guardia bajo el argumento de que no éramos parte querellante", afirmó la comisionada del Comité, Romina Duarte, en diálogo con Es Chaco.

El fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declaró incompetente para continuar al frente del expediente.

Siete detenidos y denuncia de "maniobra de distracción"

Para el Comité de Prevención de la Tortura, la reciente detención de los detenidos, entre los que se encuentran Lorena Gómez, exnovia del joven, Ramón "Kuno" Gómez, su exsuegro; y Sergio Gómez, excuñado, forma parte de una “maniobra de distracción”. Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y última persona que lo vio, afirmó que ambos fueron demorados por un móvil policial cerca de las 2 de la mañana de ese domingo justo cuando regresaban a pie a sus respectivos domicilios.

En ese sentido, Duarte criticó con dureza el rol del jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, y del ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, debido a que son ellos los que comunican a los medios los avances de la investigación policial, búsqueda y también ponen condiciones para mantener reuniones con la familia.

Asimismo, el operativo de búsqueda está liderado el jefe de la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia. "No puede ser que un policía provincial dirija la investigación cuando su propia fuerza está sospechada desde el primer día, ya debería haber intervenido una fuerza federal", señaló Duarte.

Mientras avanza la investigación, efectivos de distintas unidades especiales y dependencias policiales llevaron adelante intensos procedimientos en diversos sectores de Fontana y zonas aledañas este sábado, con el objetivo de obtener pistas que permitan establecer su paradero.