Jordania fue goleado por Suiza: cómo llega el último rival de la Selección Argentina al Mundial 2026

Los jordanos tuvieron su primer amistoso previo al Mundial.

La Selección Argentina tendrá su debut en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium, mientras que sus otros dos rivales del Grupo J se los encontrará en Dallas. El primero de ellos será Austria, el equipo europeo que este lunes enfrentará a Túnez como amistoso preparatorio, mientras que el otro será Jordania, una de las cuatro selecciones debutantes que tendrá esta edición de la Copa del Mundo.

Justamente el equipo asiático tuvo su primer amistoso este domingo, cuando se enfrentó a la poderosa Suiza en el Kybunpark de San Galo. Ante su gente, el conjunto europeo no dudó en mostrar todo su potencial ofensivo contra Jordania durante la primera mitad, aunque el marcador se abrió por un polémico penal sancionado a los 27’ a pesar de la revisión del VAR, que no fue suficiente para que el árbitro corrija su decisión.

Breel Embolo fue el encargado de ejecutar el remate para poner el 1-0 ante la falta de reacción del arquero, Yazeed Abu Laila, quien tuvo una notable actuación a pesar del resultado. Tan solo cinco minutos después, Dan Ndoye puso el 2-0 después de un eficaz contrataque que dejó en evidencia las falencias defensivas de los árabes, sobre todo en el retroceso.

El primer tiempo se cerró con otro penal a favor de Suiza, que llegó al 3-0 con la definición de Granit Xhaka desde los doce pasos. A pesar de que parecía ser un festival de goles para los suizos, el partido cambió en la segunda mitad, en la que los cambios implementados por Jamal Sellami comenzaron a surtir efecto y potenció la ofensiva de Jordania, que llegó a descontar a los 51’ de la mano de Odeh Al-Fakhouri.

El extremo izquierdo de 20 años le cambió la cara al equipo asiático con su ingreso para el complemento y sacó un derechazo de afuera del área que traspasó las líneas suizas y se clavó al lado del palo. A eso le siguió un envalentonamiento de los jordanos, que incluso estuvieron cerca de volver a anotar en varias ocasiones hasta que un error en la salida le dejó la pelota servida a Christian Fassnacht, que fue mano a mano con el arquero y definió de manera brillante para poner el 4-1 definitivo a favor de Suiza.

Jordania tendrá otro amistoso contra Colombia.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Emiliano Martínez (Aston Villa). Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético Madrid). Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea). Delanteros: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Torino), Nicolás Paz (Como), José López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming