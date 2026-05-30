EEUU planea acelerar la retirada de sus tropas de Europa, según un diario alemán

Estados Unidos tiene previsto acelerar la retirada de tropas de sus bases en Europa y presentará sus propuestas a los aliados de la OTAN el próximo mes, informó el sábado el periódico alemán "Welt am Sonntag", que citó a una fuente anónima del Pentágono.
Washington anunció en mayo planes para retirar 5.000 soldados de Alemania, lo que se considera en general como consecuencia de una ruptura entre el presidente Donald Trump y las potencias europeas a raíz de la guerra con Irán.
Alemania alberga a unos 35.000 militares estadounidenses en servicio activo, más que en cualquier otro lugar de Europa.
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En aquel momento, el Pentágono dijo que se esperaba que la retirada se completara en un plazo de entre seis y 12 meses.
Welt am Sonntag no proporcionó detalles sobre cuánto se aceleraría la retirada ni qué ubicaciones podrían verse afectadas.
Según el diario, Estados Unidos tiene previsto presentar sus planes a los aliados en la Conferencia sobre la Dotación de Efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se celebrará el próximo mes.
El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Repore de Joern Poltz y François Murphy. Contribución de David Shepardson. Edición en español de Javier López de Lérida)