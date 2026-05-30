EEUU planea acelerar la retirada de sus tropas de Europa, según un diario alemán

FOTO DE ARCHIVO-El logotipo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la bandera de Estados Unidos, en Bruselas

​Estados Unidos tiene previsto acelerar la retirada de tropas de ‌sus bases ‌en Europa y presentará sus propuestas a los aliados de la OTAN el próximo mes, informó el sábado el periódico alemán "Welt am Sonntag", que citó ​a una ⁠fuente anónima del Pentágono.

Washington anunció ‌en mayo planes para ⁠retirar 5.000 soldados ⁠de Alemania, lo que se considera en general como consecuencia de ⁠una ruptura entre el presidente ​Donald Trump y ‌las potencias europeas a ‌raíz de la guerra con ⁠Irán.

Alemania alberga a unos 35.000 militares estadounidenses en servicio activo, más que en cualquier ​otro ‌lugar de Europa.

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En aquel momento, el Pentágono dijo que se esperaba que la retirada se completara en un ⁠plazo de entre seis y 12 meses.

Welt am Sonntag no proporcionó detalles sobre cuánto se aceleraría la retirada ni qué ubicaciones podrían verse afectadas.

Según el diario, Estados ‌Unidos tiene previsto presentar sus planes a los aliados en la Conferencia sobre la Dotación de Efectivos de la Organización del Tratado ‌del Atlántico Norte (OTAN) que se celebrará el próximo mes.

El Pentágono no ‌respondió de ⁠inmediato a una solicitud de comentarios.

(Repore de Joern ​Poltz y François Murphy. Contribución de David Shepardson. Edición en español de Javier López de Lérida)