Nico Paz fue a ver a Boca, se enteró que va al Mundial 2026 con Argentina y se sorprendió

Nico Paz fue convocado por la Selección Argentina al Mundial 2026 y reaccionó junto a sus amigos mientras iba a La Bombonera a ver a Boca.

La Selección Argentina confirmó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026 y una de las escenas más virales tuvo como protagonista a Nico Paz. El mediocampista del Como 1907 recibió la noticia de su convocatoria mientras viajaba junto a sus amigos rumbo a La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica y su reacción rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La oficialización de la nómina de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo dejó varias historias llamativas con respecto a cómo se enteraron los protagonistas. Uno de esos casos fue el de Paz, surgido de las inferiores del Real Madrid, que se enteró de que integrará la lista de la Selección Argentina mientras se dirigía la cancha de Boca.

El volante ofensivo, de 21 años, que actualmente atraviesa un gran presente en el Como de Italia, estaba junto a un grupo de amigos en un auto cuando comenzó a circular la lista definitiva. El momento fue grabado por el conductor del vehículo y mostró la espontánea reacción del futbolista y su entorno.

Entre gritos, abrazos y festejos, Nico Paz celebró la noticia más importante de su carrera hasta el momento: disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta de la "Albiceleste". El detalle que terminó de viralizar el video fue que el jugador iba en destino hacia el partido de Copa Libertadores del "Xeneize", que terminó en derrota por 1 a 0.

El gran presente de Nico Paz en Italia

La convocatoria de Paz no sorprendió. El zurdo, que podría regresar al Real Madrid tras el Mundial, tuvo una temporada consagratoria en el fútbol italiano y se transformó en una de las grandes apariciones argentinas en Europa. En el conjunto del Como fue una de las figuras y resultó clave para que el club lograra una histórica clasificación a la Champions League por primera vez.

Su capacidad para asociarse, el desequilibrio en espacios reducidos y su personalidad dentro del campo convencieron al entrenador campeón del mundo, que decidió incluirlo en la lista definitiva para el Mundial 2026. Además, el futbolista mostró una rápida adaptación cada vez que fue convocado a la Albiceleste. En un plantel repleto de figuras y campeones del mundo, Paz logró ganarse un lugar gracias a sus actuaciones y su crecimiento sostenido.

Los números de Nico Paz en la Selección Argentina

Antes de quedar oficialmente convocado al Mundial 2026, el volante creativo ya había tenido una importante participación en distintas fechas FIFA bajo la conducción de Scaloni. Nico Paz disputó ocho encuentros con la Selección Argentina entre Eliminatorias Sudamericanas y amistosos internacionales. Cuatro de esos partidos fueron oficiales, frente a Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela.

También sumó minutos en amistosos ante Venezuela, Puerto Rico, Mauritania y Zambia, encuentros en los que dejó buenas sensaciones y mostró personalidad pese a su corta edad. La apuesta del cuerpo técnico apunta no solo al presente, sino también al futuro de la Selección Argentina. Paz aparece como uno de los grandes proyectos de recambio generacional y su inclusión en la lista final ratifica la confianza que existe alrededor suyo.