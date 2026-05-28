Fallece a los 60 años el canadiense Claude Lemieux, cuatro veces ganador de la Copa Stanley de la NHL

FOTO DE ARCHIVO-Claude Lemieux, de los San Jose Sharks, patina contra Taylor Pyatt, de los Vancouver Canucks, en San José.

El ​canadiense Claude Lemieux, cuatro veces ganador de la Copa Stanley y goleador decisivo, conocido por ‌su papel de agitador ‌sobre el hielo, falleció a los 60 años, según informó el jueves la Asociación de Exjugadores de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL).

La asociación no reveló la causa de la muerte ni indicó cuándo falleció Lemieux.

Lemieux apareció el lunes en ​el Bell Centre ⁠de Montreal, donde actuó como portador de ‌la antorcha antes del tercer partido entre ⁠los Montreal Canadiens y los ⁠Carolina Hurricanes en las finales de la Conferencia Este de la NHL.

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"La Liga Nacional de Hockey sobre ⁠Hielo lamenta el fallecimiento de Claude Lemieux, ​cuatro veces campeón de la Copa ‌Stanley y uno de los ‌mejores jugadores de partidos decisivos de la historia ⁠del hockey", dijo el comisionado de la NHL, Gary Bettman, en un comunicado.

Nacido en Buckingham, Quebec, Lemieux fue seleccionado por los Canadiens en 1983 ​y ‌en los playoffs de 1986 marcó 10 goles en 20 partidos, para ayudar a Montreal a ganar la Copa Stanley.

Posteriormente, se unió a los New Jersey Devils y desempeñó ⁠un papel fundamental en su victoria de la Copa Stanley de 1995, marcando 13 goles en 20 partidos de postemporada y ganando el Trofeo Conn Smythe como MVP de los playoffs. Lemieux ganó posteriormente la Copa Stanley con los Colorado Avalanche en 1996 y ‌de nuevo con los Devils en 2000.

Tuvo un registro de 379 goles y 407 asistencias en 1.215 partidos de temporada regular de la NHL a lo largo de su carrera, a los que sumó 80 ‌goles y 78 asistencias en 234 partidos de playoffs.

A nivel internacional, Lemieux representó a Canadá en varias ocasiones, entre ‌las que ⁠destacan la conquista de la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil ​de Hockey sobre Hielo de 1985 y la victoria en la Copa Canadá de 1987.

Con información de Reuters