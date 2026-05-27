Sturzenegger lloró y se comparo con el héroe de una película que salva al mundo

En una disertación en Austria, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, lloró afirmando que "los chicos están volviendo" al país gracias al gobierno de Javier Milei y que si hubiese continuado "el gobierno anterior", él le hubiese pedido a sus hijos "que se fueran".

En el marco de un evento organizado por la Asociación para el Diálogo Científico y la Renovación Social (Agenda Austria) en Viena, el ministro relató el argumento de una película, que según él se llama "El Nucleo", en la que el "el nucleo de la tierra deja de girar, entonces tienen que ir" con "bombas atómicas, y construyen una nave que va al centro de la tierra y en la que "obviamente, está lleno de científicos".

Siguiendo su sinopsis, los científicos "van a la tierra (Sic.)" y uno de ellos dice "que carga tenemos en nuestros hombros, porque si fallamos, siete millones de personas van a morir". A este le responde un francés, que según Sturzeneegger están "más allá del bien y el mal" y les dice "no me podría importar más". "Entonces uno de los científicos le pregunta 'por qué estás acá' y él dice: 'estoy para salvar a dos: mi esposa y mi hija'", completó el ministro, con voz quebrada, para luego pasar a compararse con el héroe de la película.

"Y los que estamos en el gobierno de Milei sentíamos ese miedo de perder a nuestros hijos. Tengo un hijo que tiene 21, otro de 20 y una hija de 16. Y si Argentina seguía como estaba con el gobierno anterior, yo le hubiese pedido a mis hijos que se fueran. Ahora los chicos están volviendo y esa es la cosa más maravillosa que estamos haciendo", opinó el funcionario, entre sollozos.

Sturzenegger pidió disculpas por ponerse "emocional, pero que es un tema que lo siente "de cerca por la razón por la que" está en el gobierno de Milei.

"Lo único que quiero es crecer con mis hijos cerca de su familia. Y eso es lo que los argentinos estaban perdiendo", señaló el ex funcionario de la Alianza.

Y cerró: "Tengo el hermano de mi esposa en Madrid, tengo un hermano que vive en Washington, y vemos a nuestros sobrinos por Zoom y los queremos tener cerca. Y para esto Argentina tiene que ser un lugar vibrante, meritocrático, con oportunidades y crecimiento".